“La amo”: Suso, el paspi, reveló lo que pidió Amparo Grisales para entrevistarla

Amparo Grisales, ‘la diva de Colombia’ se convierte temporada tras temporada, durante su trabajo como jurado de Yo me llamo, en un personaje que genera amores y odios por parte de los televidentes del concurso de imitación. Su carácter y su manera de expresar sus opiniones hacen que tenga fanáticos y detractores.

Recientemente, Dany Hoyos, comediante reconocido por su personaje de Suso, el paspi, habló de las condiciones que le impuso la ‘diva de Colombia’ para poder entrevistarla en su programa, The Suso’s Show, también transmitido los domingos por el canal Caracol. En una entrevista con la periodista Eva Rey, el escritor contó que la manizalita le hizo una serie de recomendaciones para su encuentro ante cámaras.

Suso, el paspi, aseguró que ama a Amparo Grisales

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo: ‘Te voy a entrevistar’ y me dice listo, ‘Pero no me pregunté de tal cosa y yo respondí que de una’ (...) Llegamos a la entrevista y ella menciona el tema y le digo: ‘¿Pero no que no te podía preguntar sobre eso?’, para que me responda: ‘Ay, sí, pero se me salió’”, recordó Hoyos en Desnúdate con Eva, el programa de la española.

“Ella es un ‘hit’, yo la amo porque ella es auténtica. Amparo dice lo que piensa y esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella dice su verdad. En este país necesitamos que la gente pueda decir lo que cree y que no nos ofendamos tanto. Amparo es lo máximo”, añadió.

Durante la entrevista, Suso, que suele llevar medias de diferente color, y prendas de ropa que no combinan entre sí, tuvo que cambiárselas, por pedido de Grisales, pues debía estar acorde con su glamur.