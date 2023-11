La actriz Paola Moreno se cosió la lengua para bajar de peso ¡Así luce!

Paola Moreno, reconocida por actuar en series y películas como ‘Tía Alison’, ‘La esclava blanca’, ‘El paseo’, ‘Diomedes’ y otras producciones, recientemente confesó el tratamiento extremo al que se sometió para bajar de peso.

Cambio físico de Paola Moreno Fotografía por: Instagram Paola Moreno

¿Qué hizo Paola Moreno para bajar de peso?

En entrevista con el programa ‘Al rojo vivo’, de la cadena Telemundo, la santandereana confesó, que a sus 22 años, se sometió a un extremo procedimiento para bajar de peso, que consistía ponerse una malla en la lengua que le impedía comer.

“Lo ofrecían y lo vendían a los pacientes con sobrepeso como una salida muy rápida al desespero que esto genera. Era pequeñita, como un cuadrado y se lo ponían a uno en la lengua. Lo que hace es que te impide comer”, aseguró.

El procedimiento consistía en coser la lengua, obligando al paciente a consumir una dieta líquida. Sin embargo, esta técnica se prohibió en nuestro país debido a las consecuencias que dejaba en las personas.

El cirujano Andrés Salazar aseguró que “son procedimientos que están prohibidos, debido a que esta malla no está diseñada para esto y causan problemas como el efecto de rebote. Al suspender los tratamientos los pacientes tienen una reganancia de peso”.

La actriz de la película ‘La sucursal’, pesaba 212 libras y quedó en 135 gracias a otros procedimientos que se realizó años después.“En la desesperación de perder peso para poder ser actriz hago lo de la malla, hago masajes, cuanta cosa me ofrecieran. Fue un momento de despertar mío, duré cuatro años intentando quedar embarazada y no podía por el sobrepeso, siento que el peso no fue algo que me hizo sentir incómoda conmigo, pero si me hacía sentir que no podía cumplir lo que yo soñaba”, aseguró Paola en la entrevista.

