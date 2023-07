Paola Moreno, de ‘El paseo’, confesó cómo bajó 26 kilos en pocos meses

Paola Moreno es una actriz colombiana que ha brillado en una gran variedad de series y películas, como El paseo o Diomedes: el Cacique de la Junta. Sin embargo, en aquellos proyectos se veía muy diferente a como luce hoy en día.

Y es que la santandereana se dio a la tarea de controlar su peso, el cual era fluctuante por problemas hormonales y metabólicos que le hacían subir o bajar repentinamente. Esta decisión la tomó también por unos problemas de salud que tuvo a finales del 2022.

“Tenía la tiroides en las nubes y mi síndrome de ovario poliquístico estaba bastante empeorado, entonces empecé también a padecer de ansiedad (...) Estéticamente nunca me sentí mal, no me percibía fea ni pensaba o sentía que fuera menos guapa, menos sexy o menos valiosa por mi peso”, explicó hace poco tiempo a través de su cuenta de Instagram. Allí ha mostrado todos los detalles de su cambio.

Este es el antes y después de Paola Moreno Fotografía por: Instagram Paola Moreno

“Entendí que no estaba sana y tenía que hacer algo urgente para recuperar mi salud, para asegurarme de que mi hija tenga mamá para rato y que yo pudiera tener un cuerpo realmente sano, que no me ponga en aprietos de ninguna manera (...) Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber acudido antes a los gritos de auxilio que me daba mi cuerpo”, agregó.

¿Cómo hizo Paola Moreno para bajar de peso?

La actriz se sometió a una cirugía que le permitió reducir 26 kilos de su peso en menos de seis meses, pues entró al quirófano a finales de enero y en junio los resultados ya saltaban a la vista.

“El día en que me sometí a la cirugía pesaba 96 kg, es decir el 23 de enero de 2023. Quiero decirles que hoy me pesé y estoy en 70 kilos ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que no pesaba eso?”, aseveró la actriz, quien ahora estará en Tía Alison, la nueva telenovela del canal RCN.

Ya en una entrevista con Lo sé todo, Paola Moreno mencionó que, aun cuando no tenía conflictos con su cuerpo, el tema del peso la empezó a atormentar. No obstante, fue cuidadosa y no cayó en dietas o comportamientos perjudiciales para su salud.

“Siendo actriz empezó a afectarme esto de manera muy fuerte. Nunca fui de pastillas, de dejar de comer o vomitar, pero debo admitir que me torturé un poco”, concluyó.