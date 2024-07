Famosa actriz mostró fotos de las brutales golpizas que recibió de su exnovio

La actriz Laura Vignatti, conocida por su participación en Mi marido tiene familia, telenovela en la que trabajó junto al colombiano Daniel Arenas, sorprendió en horas recientes con la escalofriante confesión del supuesto maltrato al que fue sometida por su exnovio.

De acuerdo con lo expuesto en redes sociales por la argentina, quien libra actualmente un proceso legal en contra del presunto agresor, su más reciente relación amorosa le dejó graves consecuencias físicas y mentales debido a la violencia de la que fue víctima por parte de Salvador N, su antigua pareja.

La publicación de Laura Vignatti, quien también conformó el elenco de Control Z (Netflix), estuvo acompañada por varias fotografías de las heridas que le habrían dejado las violentas golpizas propinadas por su ex. Además, agregó un audio en el que Salvador N la amenaza de muerte por denunciarlo ante las autoridades: “Desde la cárcel hago que te cargue la v*rga”.

Laura Vignatti hizo un llamado a las autoridades

Según la famosa actriz, hizo públicas sus fotos y las amenazas en su contra tras un año de entablar la denuncia porque, al parecer, la jueza que lleva el caso estaría favoreciendo al presunto agresor. Razón por la cual solicitó justicia y protección.

“¡Para que vean a qué tipo de persona está defendiendo la jueza! Y esto es lo leve… es menos del 5% de lo que él me hizo y dijo. En 46 kilos me dejó, después de 58 que yo pesaba”, expresó Laura Vignatti, quien aseguró que, inclusive, Salvador N llegó a retenerla contra su voluntad por varios días en un apartamento.

“Para los que no saben, esta persona me violentó brutalmente de manera física, psicoemocional y de muchas más, al punto de casi matarme. Sin embargo, la jueza María Cristina Torres Sánchez lo está protegiendo. Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido que nos está aplastando a todas”, añadió.

Seguidores y amigos de la actriz argentina se pronunciaron de inmediato por medio de redes sociales, en las que hicieron eco al llamado de atención hacia las autoridades judiciales.

“¿Qué están esperando para hacer justicia?”, “este tipo de situaciones me indignan, aunque no me sorprenden porque, lastimosamente, suelen ser muy comunes”, “ojalá no deba ocurrir una tragedia para que le presten atención” y “qué horror ver y leer todo esto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Vignatti.