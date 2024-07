La actriz Aida Morales denunció que fue agredida a las afueras del canal RCN

Una inesperada publicación sorprendió a los seguidores y amigos de Aida Morales en la tarde del miércoles, cuando la actriz fue agredida frente a las instalaciones del canal RCN por un sujeto que quedó plenamente identificado gracias a un video que ella grabó.

Aida Morales, actriz colombiana Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Aida Morales?

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, la tolimense conducía frente al edificio de RCN Televisión, en Bogotá, cuando se encontró con un vehículo estacionado en contravía que le impedía seguir con su trayecto. Fue entonces cuando le solicitó al infractor que se moviera del lugar, pero la respuesta del hombre, según ella, fue bastante violenta.

“Miren este carro, está parqueado frente a RCN y en contravía. Yo vengo en mi carro, para bajarme al trabajo, entonces me bajo y le digo al señor que está en contravía, pero él se baja con una varilla metálica a amenazarme. Me dice ‘estúpida, imbécil, sapa’ y que ‘estoy comprando la vía’. Este señor, con estas placas, es de los que anda en la calle recogiendo pasajeros y, además, amenazando con varillas de metal ¡Ahí está el señor! ¡Mírenle la cara! Y todavía me graba a mí porque piensa que soy la irresponsable ¡Él es el grosero!”, expresó Aida Morales sobre la agresión verbal de la cual fue víctima.

Además, en el video que publicó la exparticipante de MasterChef Celebrity quedó en evidencia el objeto con el que habría sido amenazada, así como el gesto obsceno que este recibió por parte de este hombre.

¿Quién es Aida Morales?

Nació en el Líbano (Tolima) hace 64 años, pero muy joven se mudó a Bogotá, donde estudió con reconocidos directores y actores. Tiempo después brilló en telenovelas emitidas por los canales RCN y Caracol, así como en varias películas.

Algunas de sus obras más conocidas son A corazón abierto, Paraíso travel, Marido a sueldo, La hija del mariachi, Corazones blindados, A corazón abierto, El olvido que seremos, Uno al año no hace daño, Usted no sabe quién soy yo, In fraganti, entre otros.

Aida Morales también participó en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2022), pero salió de competencia al perder su reto de eliminación contra Ramiro Meneses (ganador), Carlos Báez, Chicho Arias y Estiwar G.

En la actualidad, la reconocida artista comparte su vida sentimental con el también actor Fabián Copete, con quien comenzó a salir en 2020, desatando críticas porque él es 10 años menor. En 2021 formalizaron su relación y, desde entonces, se han consolidado como una pareja estable y amorosa.