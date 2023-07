Kylie Jenner reveló qué cirugía se arrepiente de haberse practicado

Kylie Jenner es una de las personalidades más reconocidas del mundo, entre otras cosas, gracias al programa Keeping Up with the Kardashians, en el cual expuso su vida familiar durante 14 años.

Gracias a que es toda una socialité, son varios los rumores que han circulado sobre temas como, por ejemplo, las cirugías estéticas que se ha practicado en sus 25 años de vida. Este tema ha sido muy controvertido, teniendo en cuenta que ella y su familia suelen promover un mensaje de autoaceptación, pero a la vez sorprenden con drásticos cambios físicos.

“No comparto esto con mucha gente, pero todo el mundo piensa que me he hecho un aumento de pecho recientemente, pero no es así. Solo uso el Bombshell de Victoria’s Secret. Me cambia la vida. He puesto a todas mis hermanas a usarlo y a todas mis amigas”, declaró Kylie Jenner en aquel entonces a través de una transmisión en Instagram.

La mujer conmovió al hablar de Stormi en su declaración Fotografía por: Instagram Kylie Jenner

Y aunque la también empresaría sostuvo durante mucho tiempo que no tenía cirugías en zonas como el rostro y el pecho, en un capítulo del reality show The Kardashians admitió que, en efecto, a los 19 años intervino su busto.

Lejos de hablar con orgullo sobre este retoque, la menor de las Kardashian se mostró arrepentida por haberse implantado prótesis de silicona.

“Me operé los pechos antes de tener a Stormi (...) sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos y naturales ¡Simplemente preciosos! Tenía un tamaño perfecto... todo era perfecto. Desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca”, expresó.

Además, Kylie Jenner invitó a las jóvenes para que desistan de aumentar sus tallas por medio de este tipo de procedimientos e, inesperadamente, incluyó en la conversación a su hija Stormi.

“Me rompería el corazón si ella quisiera operarse el cuerpo a los 19 años. Ella es lo más hermoso que existe. Quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella. Ojalá pudiera ser ella y hacerlo todo de otra manera porque yo no tocaría nada de mí”, agregó.

¿Qué otras cirugías se ha practicado Kylie Jenner?

Según ella solamente intervino su pecho, pero Simon Ourian, cirujano de las hermanas Kardashian, reveló en 2022 que la norteamericana comenzó a visitar el quirófano desde que tenía 17 años.

De igual manera, el galeno mencionó que la también modelo e influenciadora se ha hecho aumento de glúteos, perfilado de barbilla, rinoplastia, la forma de los ojos, moldeado de caderas y se ha hecho relleno en los labios.