¿Kratos del ‘Desafío 2024’ y Gaspar tuvieron algo? Esto reveló el exparticipante

El Desafío 2024 se encuentra en la recta final. Los participantes se preparan para una nueva fusión, donde solamente quedan dos equipos. Con esto comienza el final de la última etapa del reality de Caracol Televisión.

¿Qué pasó con Kratos y Gaspar en el ‘Desafío XX’?

La salida de Kratos ha dejado muchos comentarios en redes sociales. En algunas entrevistas, el exparticipante ha revelado algunos detalles de su paso por el programa en el que se destacó no solo por sus habilidades físicas, sino también porque fue uno de los integrantes de Omega más callados.

Gaspar del ‘Desafío’ Fotografía por: Instagram @juligaspar_

Pese a eso, sus compañeros insinuaron varias veces que entre él y Gaspar había química, aunque ellos siempre afirmaron que solo eran amigos. A pesar de haber sido vinculado con ella, Kratos reveló que no le ha ido muy bien en el amor y que se ha concentrado principalmente en su carrera deportiva.

Por su parte, Gaspar tiene una relación con un policía llamado Felipe Bustos, quien ha sido su novio desde mediados de 2021. Este detalle no pasó desapercibido para los demás competidores y fue motivo de conversación dentro del programa.

Kratos aclaró qué ocurrió con Gaspar

Tras su salida de Desafío, Kratos fue cuestionado en una entrevista con La Kalle sobre su relación con Gaspar. Sobre eso, dijo:

“Con Gaspar no pasó nada, somos muy amigos, ella lo expresó cuando yo salí, la verdad ella habla mucho y yo era muy callado porque no me gustan ponerme en polémica o no me gustaba ponerme en ese tipo de cosas no me gustan tanto las confrontaciones en convivencia, prefiero quedarme callado y escuchar”, afirmó.

De la misma manera, explicó que, debido a la cercanía que tuvieron, sus compañeros de equipo pensaban que tenían algo más que una amistad. No obstante, él siempre fue consiente que ella tenía novio.

“Nació esa amistad con ella, y nosotros empezamos a molestar con eso. El problema fue que el equipo lo tomó como que sí estábamos en algo o claro te ven a ti hablando todo el tiempo con una persona y dicen está pasado algo. Y ahí pasaron situaciones en las que hubo discusiones por obviamente esa situación, pero no, nunca se irrespetó nada, ella siempre respetó mucho a su pareja y siempre desde el principio ella lo dejó claro y yo pues obviamente no iba a meterme ahí de por medio de una pareja porque sé que se siente que se le metan a uno en el medio de una relación”.