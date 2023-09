Koral Costa se le arrodilló a ‘Bola 8′ y le pidió matrimonio otra vez

La pareja conformada por Koral Costa y Omar Murillo, conocido en la televisión como ‘Bola 8′ por su icónico personaje en El man es Germán, se convirtieron en tema de conversación en redes sociales por un curioso hecho que se robó la atención de sus seguidores.

Resulta que la cantante vallecaucana y su esposo, con quien tiene una relación amorosa desde hace 16 años, se encontraban disfrutando de un cumpleaños junto a su familia y amigos.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Koral Costa aprovechó el momento para arrodillarse ante ‘Bola 8′, a quien le pidió matrimonio por tercera vez.

“Me has apoyado siempre, me conociste aguantando hambre, pasando necesidades y tú ya estabas en tus medios, y me diste la mano y a pesar de que estabas con mil mujeres divinas alrededor. Yo era una niña que no tenía ni ropa con qué vestirme y así me aceptaste, por eso hoy te doy las gracias y por tercera vez te digo que te cases conmigo”, fueron las palabras que Costa dedicó a Omar Murillo.

Koral fue la encargada de compartir este emotivo momento a través de sus redes sociales, en las que recibió una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores y los de ‘Bola 8′.

La escena de celos que Koral Costa le hizo a ‘Bola 8′

La influenciadora caleña fue interrogada a inicios del 2022 por un seguido, quien le preguntó si ha tenido peleas con su esposo. Ella, por su parte, admitió que en el pasado fue una persona muy “tóxica”.

“Les voy a confesar algo. Yo era muy peleonera, lo perseguía, me metía a las discotecas a perseguirlo... era tóxica. Hasta que un día a una amiga mía —estamos hablando de unos seis o siete años atrás— le dije: ‘Vaya métasele por los ojos a ver si él le coquetea’. Al día siguiente mi amiga me dijo que él le había dicho que sería incapaz de serle infiel a su esposa”, aseveró.

Incluso, hubo un momento de la relación en que le hizo una bochornosa escena de celos a Omar Murillo: “Le hice un escándalo a mi esposo y el lugar estaba lleno. Yo estaba borracha porque antes tomaba bastante y ese día vomité, me senté en una esquina, hice tremendo show y la gente me preguntaba por qué era lo que me pasaba”.

De igual manera, Koral Costa explicó que al día siguiente sintió mucha pena con todas aquellas personas que presenciaron lo ocurrido, pues es consciente que se llevaron una impresión negativa de ella. “Ustedes no se imaginan el escándalo que hice, tanto que yo dije: ‘no vuelvo a tomar’, porque lo que le hice a mi esposo fue de vergüenza. Pienso y creo que las personas que me vieron en ese tiempo dirán que soy una vieja escandalosa, pues se llevaron en ese momento una imagen horrible de mí”, concluyó en aquella ocasión.