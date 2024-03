Koral Costa, esposa de ‘Bola 8′, hizo desesperada súplica a ‘La casa de los famosos’

Koral Costa es la esposa de Omar Murillo, actor conocido como ‘Bola 8′, quien participa actualmente en La casa de los famosos, reality show del canal RCN en el que ha tenido problemas de convivencia con sus compañeros.

Este 29 de febrero, por ejemplo, protagonizó un fuerte enfrentamiento contra ‘Culotauro’, Karen Sevillano, ‘La Segura’ y Juan David Velandia en el que, por poco, se van a los golpes. Por esta razón, el caleño solicitó ser nominado y está en riesgo de eliminación.

Las palabras de Koral Costa dejaron anonadados a sus seguidores y a los de 'Bola 8'. Fotografía por: Instagram Koral Costa

Koral Costa pide que eliminen a ‘Bola 8′ de ‘La casa de los famosos’

Contrario al apoyo que ha demostrado la mujer hasta ahora, en la mañana de este 1 de marzo sorprendió al solicitar que su marido sea eliminado del programa.

De acuerdo con ‘La reina de la extravagancia’, como se hace llamar en redes sociales, no aguanta ver cómo atacan a su esposo entre varias personas.

“Ahora sí les pido el favor que no salven a mi esposo. Yo lo quiero en mi casa, donde sí tiene amor y donde sí sé quién es. Ya él lo acabó de pedir, que lo saquen y yo les pido a todos: sáquenlo, no quiero que esté más allá y. Lo quiero acá donde lo recibo con amor ¡Sáquenlo! Él se nominó y es claro que no quiere estar”, aseveró la esposa de ‘Bola 8′.

La advertencia de la esposa de ‘Bola 8′ a sus compañeras de ‘La casa de los famosos’

Días antes de iniciar el concurso, ‘La reina de la extravagancia’ aseguró que está muy atenta a todas aquellas concursantes que pretendan coquetear y seducir a su pareja, a quien le pidió matrimonio por tercera vez en septiembre pasado.

“Les voy a decir que no quiero a ninguna de las mujeres de ‘La casa de los famosos’ con más confianza de la que deben darle a mi marido. Nada de ‘mi negrito’ o ‘mi amorcito lindo’, ni tampoco de abracito va y abracito viene, porque me ataco, querida ¡Me ataco!”, comentó la esposa de ‘Bola 8′, quien se llevó varias críticas por esta postura.

De igual manera, Koral Costa envió un mensaje a los que hablen mal de Omar Murillo en el desarrollo de la competencia: “Y si veo a otro que habla mucho a las espaldas de mi marido desde aquí le soplo mi veneno ¡Se lo tiro! Yo no permito nada, ni que ninguna mujer ande detrás de él ni que nadie hable mal ¡Mío, ese negro es mío!”.