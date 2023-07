Kim Kardashian causó terror con foto de supuesto fantasma en su casa

Kim Kardashian es una de las celebridades más reconocidas del mundo, entre otras cosas, por su amistad con Paris Hilton y el programa Keeping Up with the Kardashians, en el cual expuso su vida familiar durante 14 años.

Además, diferentes escándalos y su éxito como empresaria la llevaron a ser toda una socialité a nivel internacional.

Por esta razón es que Kim Kardashian acumula millones de seguidores en sus redes sociales, quienes fueron sorprendidos con una terrorífica foto que ella tomó en su propia casa.

La publicación generó dudas entre sus seguidores Fotografía por: Agencia Bang Showbiz

La imagen de Kim Kardashian que ha causado pánico en sus fanáticos

Resulta que la mujer de 42 años se tomó una foto frente a al espejo de su habitación. Sin embargo, la protagonista de la instantánea resultó siendo la sombra de una persona que se refleja en una pared gracias a la luz que entra por la ventana.

“Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora, revisando mi teléfono, me estoy volviendo loca al notar a una mujer en la ventana”, escribió como descripción a su posteo sobre esta supuesta experiencia paranormal.

La claridad en la imagen de la presunta presencia paranormal generó dudas entre la comunidad internauta, pues son miles de comentarios en la publicación de Kim Kardashian los que ponen en duda la veracidad de su versión.

¿Por qué no le creen a Kim Kardashian lo del fantasma en su casa?

La mujer nacida en Los Ángeles anunció hace poco que será parte del elenco de American Horror Story: Delicate, una serie de terror que en otras temporadas contó con la participación de famosos actores y artistas, como Evan Peters, Sarah Paulson, Lady Gaga y muchos más. Así entonces, se piensa que estaría valiéndose de esta imagen para hacer una campaña de expectativa a través de redes sociales.

American Horror Story: Delicate, será la entrega número doce de la saga de terror creada por Ryan Murphy y está inspirada en la novela Delicate Condition de la escritora Danielle Valentine.

Además de Kim Kardashian, esta nueva temporada contará con la participación de otras estrellas, como es el caso de Matt Czuchry (The Resident), Cara Delevingne (Carnival Row), Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez y Odessa A’zion.

Cabe recordar que la celebridad norteamericana también hizo parte del elenco de películas como Disaster Movie (2008), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013) y PAW Patrol: The Movie (2021).