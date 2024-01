Kika Nieto se accidentó en sus vacaciones: ¿Qué le pasó?

Por el contenido que publica en redes sociales, Kika Nieto una de las creadoras de contenido más seguidas, y en su cuenta de Instagram tiene más de 4.4 millones de seguidores. Recientemente, la celebridad de internet se convirtió en noticia al confirmar que el final de su matrimonio con Santi Maye había llegado.

Tras meses de rumores, la pareja, a través de un video publicado el pasado diciembre, reveló que llevaban siete meses en proceso de separación. “Hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes (...) los motivos de tomar esta decisión, nos los queremos reservar para nuestra intimidad, por nuestra tranquilidad, por nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad (...) La decisión no se tomó debido a terceras personas, los amamos mucho y les damos de corazón, las gracias por habernos acompañado juntos, hasta aquí esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente les deseamos un Feliz Año un besito”, comentaron ambos en el clip.

Recientemente, Erika, nombre de pila de Kika, dejó ver un video de las cortas vacaciones que se tomó con algunos de sus amigos. En él evidenció que tuvo un accidente. Fue el 3 de enero que subió una fotografía de uno de sus pies lesionado. En la imagen se ve su extremidad inferior con moretones en uno de sus dedos.

¿Qué le pasó a Kika Nieto?

“Empecé el año volando, me fisuré un dedo, me clavé un tornillo oxidado y se me dañó mi celular”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram. Según contó, tuvo que meter su pie en agua con sal marina, lo que ha mejorado la situación de esa parte de su cuerpo. “Ya estoy mejor, ya puedo caminar tranquila. Se ve feo, pero ya no me duele”, dijo

Así mismo, contó que dañó su celular al meterlo a la piscina, pues, aunque supuestamente era resistente al agua, resultó que no. Detalló que al llevarlo a revisión le dijeron que había quemado el chip que llevaba dentro, pues, aún estando húmedo, lo conectó a la energía eléctrica para cargarlo, lo que empeoró la situación.