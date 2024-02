Kika Nieto enfrenta difícil momento y pide ayuda a sus fanáticos

En días pasados, Kika Nieto se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras anunciar que se encontraba conflictuada respecto a la creación de contenido, labor que ha hecho desde hace varios años y que la convirtió en una de las ‘influencers’ más famosas del país.

Según argumentó, tenía dudas de si regresar a hacer el mismo contenido que hacía antes, en el que exponía varios detalles de su vida. “Pov: te sientes atrapada entre querer hacer contenido y querer mantener toda tu existencia en secreto”, redactó en el video que musicalizó con la canción ganadora del Globo de Oro What Was I Made For? de Billie Eilsh.

Puedes leer también: Karol G rompió en llanto en uno de sus conciertos en México. ¿Qué le pasó?

“No estás solo. Te entiendo, y el internet no es, y nunca será fácil” añadió. En las imágenes aparece la celebridad sentada frente a una ventana, con una taza en una de sus manos, y jugando con el cable de una de sus persianas.

Ahora, la exesposa de Santi Maye decidió compartir con sus más de 4.4 millones de seguidores que está atravesando por un incómodo problema de salud que ha afectado la apariencia de la piel de su cara.

“Una ayudita, pingüis (apodo que le tiene a sus seguidores). ¿Conocen a una dermatóloga muy buena en Medellín que me atienda hoy o mañana? Ando con una dermatitis hace ya como una semana (...) Siento que cada día me amanece peor y peor. Así estaba ayer, hoy estoy peor”, reveló.

La celebridad de internet compartió ese mensaje al lado de un video en el que muestra el estado de los costados de su nariz y su barbilla. Aquellas partes de su rostro se ven enrojecidas e irritadas.

¿Qué es la dermatitis, padecimiento de Kika Nieto?

De acuerdo con lo que expone el portal especializado Mayo Clinic, “la dermatitis es un término que describe una irritación común de la piel (...) generalmente implica piel seca y con comezón o con sarpullido, o puede hacer que la piel se ampolle, exude, forme costras o se descame”.

Te puede interesar: Paola Turbay se quemó su cabello y se vio obligada a cortarlo drásticamente

Es de recordar que en el año 2017, Kika Nieto expuso abiertamente, a través de su canal de Youtube, que tenía esa enfermedad, de hecho, se desmaquilló y mostró el aspecto de su rostro. El video, que continúa arriba en esa plataforma de video, se llama La realidad de mi piel. Me desmaquillo ante ustedes.