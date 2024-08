Kevyn del ‘Desafío’ negó a Natalia: “la quiero como compañera de competencia y ya”

Todo parece indicar que la ruptura de Kevyn y Natalia, semifinalistas del Desafío XX, es definitiva. Los participantes se habían mostrado muy enamorados y con varios planes para cuando salieran de la competencia; sin embargo, las cosas cambiaron luego de que cada uno tuviera la oportunidad de regresar a sus casas durante un pequeño receso para recargar energías para la etapa final del concurso.

El reingreso a la Ciudadela ha generado una ola de comentarios pues, a diferencia de hace unos meses, la pareja ya no se determina como lo hacía antes, así estuvieran en equipos diferentes.

Kevyn y Natalia Fotografía por: Caracol Televisión

¿Kevyn y Natalia del ‘Desafío XX’ siguen juntos?

Esa es una de las preguntas más frecuentes en redes sociales sobre los participantes. De hecho, los mismos compañeros del Desafío tenían la misma inquietud, así que no dudaron en preguntarle a Kevyn.

“¿Estabas recordando cositas? Ahora los dos se quieren mucho, pero no dijeron si estaban juntos o no. Hay que salir a aclarar su vaina, mijo” le dijo Guajira a su compañero, luego de que Andrea Serna les hubiera preguntado lo mismo delante de todos.

La respuesta del deportista dejó desconcertado a más de uno. Algunos internautas afirman que él se aprovechó de Natalia. “Esa pelada me cae bien, ella sabe que yo la quiero como compañera de competencia y ya. No tuvimos tanto tiempo para hablar”, dijo.

Jerry, uno de sus compañeros del equipo Tino, insistió: “dile a la televisión que tú no tienes nada con la hembra y ya”. Él respondió: “Si no es mi pareja, yo para qué le tengo que estar diciendo. Ella y yo no somos nada y eso estaba claro. Que sigan preguntando y yo voy a decir que no, ella es una bacana y ya, chao, que me sigan molestando, yo sé que no hay nada, yo con ella no tengo nada”.

Se desconoce qué pasó entre ellos en ese receso que tuvieron. Lo que se ha podido concluir es que Kevyn observó un video íntimo de Natalia, de los que suele publicar en sus redes sociales como contenido para adultos y eso no le gustó.

“Kevyn es de lo último como hombre. Señor líbranos de hombres así”, “ahora estás quedando peor”, “yo pienso que Kevin esta encarretado con Natalia, lo que pasa es cuando ellos salieron vieron el peinado que habían formado y se quieren quitar esa raya”, comentaron algunos internautas.