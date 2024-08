Kevyn del Desafío impactado por video de Natalia: “no quiero estar cerca de ella”

El Desafío XX está a punto de llegar a su fin. Tras la salida de Santi y Camila, del equipo Tino, quedan siete semifinalistas con sus respectivos apoyos, exparticipantes del reality de esta y temporadas anteriores.

Kevyn, quien llevó a Guajira como refuerzo, ha sido uno de los concursantes más comentados de esta edición, no solo por su destacado desempeño físico en los boxes de la Ciudadela, sino también por su controvertida relación sentimental con Natalia, del equipo contrario.

Te puede interesar: Video: ¿Kevyn y Natalia, de Alpha, captados juntos fuera del ‘Desafío XX’?

El integrante de la casa roja sostenía un romance con otra mujer antes de ingresar al programa de Caracol Televisión, por eso, su relación con Natalia fue cuestionada por sus compañeros, televidentes, usuarios en redes sociales e incluso, por las progenitoras de los dos, quienes hace unas semanas fueron a visitarlos a la Ciudadela.

Kevyn y Natalia, Desafío 2024. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Kevyn y Natalia?

Luego de la visita de los familiares, Andrea Serna les comunicó a los participantes que podían ir a sus casas a recargar energías para la última etapa del Desafío XX.

Estando fuera, según contó Kevyn, le mostraron uno de los videos que hace Natalia para sus redes sociales, que lo hizo cambiar su percepción sobre la mujer que estaba conquistando su corazón dentro del reality.

“Cuando yo salí, me enviaron un mensaje que decía ‘Mire, aquí está lo que tanto protege’ y era una captura de pantalla de un video de ella haciendo contenido que no había visto”, reveló.

Karoline y Guajira no dudaron en afirmar que “(Natalia) sí había mentido en algunas cosas”. Aunque se desconoce cuál fue el video que el participante observó, sus seguidores asumen que se podría tratar de alguno de los que hace como webcam; sin embargo, el participante dejó en claro que ya no quiere nada con ella. “Ya no quiero estar cerca de ella”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No se ha revelado si esa fue la razón por la que los participantes terminaron su romance, pues tras la salida a sus casas y el regreso a la Ciudadela, ambos llegaron completamente diferentes. De hecho, Natalia ha hablado mal de él en varias oportunidades frente a sus compañeros de equipo: “Él tenía una pareja, él vendió a su pareja como lo peor, que estaban supermal, la misma historia de todos los hombres”, dijo.

Por su parte, Kevyn reconoció que le falló a su exnovia y está arrepentido por haberla “Mi expareja, no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Debí hacer las cosas de manera diferente. Yo a ella la quiero muchísimo, hice algo que no estuvo bien. No me enorgullezco, pido disculpas, esa mujer es un amor, me duele haberle causado daño”, dijo.