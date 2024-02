Kevin Roldán será papá otra vez: ella es Stephanie, novia del cantante y mamá del bebé

Kevin Roldán sorprendió el pasado 18 de febrero, tras anunciar a través de redes sociales que su novia está esperando un hijo y se convertirá en papá por segunda vez.

“Anoche mi hermosa novia me dio la noticia que seré Papá. ¡Gracias Dios mío por esta bendición tan grande! Sé que eres un ángel enviado desde el cielo, lo siento en mi corazón”, escribió el reguetonero en una publicación de Instagram, a lo que la mamá de su bebé respondió: “Siempre hemos sido tú y yo de la mano, ahora lleváramos de la mano la bendición más grande de nuestras vidas. Te amo”.

¿Quién es la novia de Kevin Roldán?

La noticia de este embarazo tomó por sorpresa a muchos en redes sociales, quienes, incluso, desconocían que el cantante caleño tuviera pareja. Fue entonces cuando se preguntaron quién es la mamá del bebé.

Se trata de Stephanie Ortiz Beltrán, una joven que llama la atención por la belleza que presume en Instagram y otras plataformas. Sin embargo, no es modelo de profesión.

De acuerdo con la información que circula sobre la novia de Kevin Roldán, es arquitecta y diseñadora de interiores, y tiene una empresa llamada Mude que se ofrece este tipo de servicios.

Y aunque no se tienen más detalles sobre Stephanie Ortiz, pues es muy reservada con su intimidad, se sabe que está muy enamorada de ‘KR’ por los mensajes que le dedica desde 2021, cuando empezaron a salir juntos.

¿Kevin Roldán es un padre ausente?

El intérprete de Macatraca y Salgamos es papá de Mathías, un niño que tuvo hace 8 años con Lina Arroyave, modelo y exparticipante de Protagonistas de nuestra tele que lo ha acusado varias veces de no estar en la vida del pequeño.

En marzo de 2022, por ejemplo, a la cantante le preguntaron sobre la relación de ‘KR’ y su hijo, y su respuesta causó bastante polémica.

“No tienen mucha, pero a partir de la próxima semana voy a hacer que la tengan, porque no es posible que nosotras tengamos el cien por ciento de la responsabilidad, cuando ellos también hicieron parte del momento ¡No solo es deber de la madre!”, comentó Lina Arroyave sobre el rol de padre de Kevin Roldán.

Kevin Roldán y Lina Arroyave, al parecer, no tienen una buena relación. Fotografía por: Instagram Kevin Roldán - Instagram Lina Arroyave

Meses más tarde, cuando falleció el papá del artista vallecaucano, su expareja lanzó otra pulla en la que incluyó al pequeño Mathías, quien padece de varios problemas de salud.

“¿Buen hijo?, ¿buen padre?, ¿buen amigo?, ¿buena persona y buen hombre? (...) ¿A quién engañas?, a tus fans porque a Dios no puedes. Vayan a los comentarios de KR y díganle que le mandamos a decir que no diga tantas mentiras —o al menos que no meta a Mathi en eso— diciendo que es el mejor papá del mundo y no sé qué, y que gracias”, le escribió Arroyave a Roldán en aquella ocasión.