¿Kendall Jenner está embarazada de Bad Bunny? Esto se sabe

Desde hace varios meses, se viene rumorando que Kendall Jenner y Bad Bunny estarían sosteniendo una relación sentimental; de hecho, han sido captados varias veces saliendo juntos de eventos públicos y privados. Uno de ellos fue el Festival de Coachella en Nueva York y también en varias citas en Los Ángeles.

La modelo y el cantante fueron captados por un paparazzi besándose a la salida de un restaurante japonés en L.A. Fotografía por: Twi

Actualmente, los movimientos de la pareja son analizados por los paparazzis y seguidores de la modelo y el cantante, quienes no pierden oportunidad para relacionarlos sentimentalmente, pues, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que sí estén juntos.

¿Kendall Jenner será mamá?

En las últimas horas, el nombre de la empresaria volvió a ser tendencia luego de ser emitido un capítulo de The Kardahians, donde brindó unas declaraciones que generaron una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes ahora afirman que ella estaría embarazada.

Los comentarios surgieron porque en un avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality, fue cuestionada por acerca de un embarazo. Su reacción dejó a más de uno pensando, pues en ese momento no mencionó ninguna palabra, sino que solo se limitó a sonreír.

En el programa Hoy Día, de Telemundo, también se refirieron al tema. “Kendall Jenner podría estar esperando un bebé, vía vientre subrogado y que podría ser de Bad Bunny”, dijo una de las presentadoras.

Por su parte, Daniel Arenas, quien también es conductor del programa, dijo: “con el corto tiempo que llevan juntos yo dudaría que sea de Bad Bunny, la verdad”.

Algunos usuarios han dejado sus opiniones al respecto: “ella no quiere ser mamá. Jeje tantos sobrinos la desanimaron”, “ella es muy linda y ese hombre es un naco”, “ay no, imagínense que Bad Bunny se reproduzca”, “no creo que esté embarazada”, “ella ha dicho que no quiere tener hijos”.

¿Por qué Kendall Jenner se ha negado a tener hijos?

Hace un tiempo, en otra temporada de esa serie, Kendall dijo que no quería tener hijos, al menos por el momento: “es mi vida y no sé aún si estoy lista…Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.