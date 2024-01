Keanu Reeves se negó a besar a famosa actriz mexicana por tener un moco

Martha Higareda se ha convertido en una de las actrices más apetecidas de la televisión y el cine mexicano. La actriz de 40 años, que hemos visto en producciones como Las Juanas (versión mexicana) Tiempo final y Gitanas, también incursionó hace algún tiempo en el mercado anglo y tuvo la posibilidad de trabajar en reconocidas series como CSI Miami, Hawái 5-0 y Royal Paints, entre otras.

Justamente sobre ese tiempo, concedió una entrevista donde reveló una anécdota, que en su momento la hizo pasar un momento incómodo, pero hoy la ve con risas y jocosidad.

Martha Higareda participó en varias producciones hollywoodenses Fotografía por: Getty Images

Ocurrió en el 2008 cuando trabajó en la película Street Kings, traducida al español como Reyes de la calle. Allí interpretó a Grace García y trabajó junto al actor Keanu Reeves. Sin embargo, lo que parecía sería una escena de ensueño, pues el veterano y reconocido histrión la besaría al salir de una piscina lo que confirmaba la nota romántica de la cinta, se convirtió en un momento muy embarazoso para ella que salió mal.

El día de la vergonzosa escena de Keanu Reeves y Martha Higareda

En la escena, dirigida por David Ayer, el mismo que dirigió Escuadrón suicida, la actriz azteca salía de la piscina y Keanu la besaba mientras la cubría con una toalla. Ella debía caminar hacia Chris Evans, Forest Whitaker y Hugh Laurie, actores que también intervenían en la escena y con los que ella conversaría después, según el guion. No obstante, Martha tuvo un pequeño accidente nasal que la hizo experimentar un momento muy penoso. “Se acercó Keanu Reeves a darme una toalla. En lugar de dármela me cubrió con ella y me dio un beso en la frente; y yo así de, ‘¿por qué todo mundo está haciendo todo mal?’”, mencionó recordando el suceso. “En la mesa con el capitán América (refiriéndose a Chris Evans) todos estaban en shock y les pregunte qué pasaba. Y todos me dijeron al mismo tiempo, ‘¡tienes un moco!’. Era horrible, de esos que te quitas y lo sacudes con el dedo”, recordó con jocosidad.

La mencionada cinta cuenta la historia del agente Tom Ludlow (Reeves) que enfrenta una acusación de corrupción tras el asesinato de un policía. El rol de Martha es el de una enfermera que se convierte en aliada del protagonista.

