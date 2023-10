Kate del Castillo estaría embarazada, esta foto con una ‘pancita’ desata rumores

Kate del Castillo es una de las actrices más reconocidas de la industria, gracias a sus interpretaciones en importantes producciones como La reina del sur, Bajo misma piel y La mentira. La mexicana, que también se ha destacado como productora en la serie Volver a caer, suele compartir en sus redes sociales imágenes de su vida cotidiana y de sus otros de sus roles, tanto en publicidad como en activismo ambiental.

Recientemente, gracias a una de las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, empezaron a surgir rumores acerca de un posible embarazo. En el video, en el que hace publicidad a una marca de tequila, a la actriz se le ve usando una camisa que se ve algo apretada en la zona de su abdomen. A simple vista se aprecia una ‘pancita’, que para varios de sus seguidores, sería la evidencia del embarazo de Kate.

“Oye Kate, explícanos esa pancita porque tú eres de vientre plano, o es de cervecita fría”, “está embarazada, el ombligo se le sobresale”, “embrazada, felicidades y bendiciones”, “me pareció ver una linda barriguita”, “Omg está embarazada, porque ella siempre ha tenido un súper cuerpazo nada de panza ni grasa”, se lee en algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Algunos internautas aseguraron que Kate no está embarazada y que, de hecho, sería irónico que estuviera promocionando una bebida alcohólica si está encinta. Otros destacaron que Kate es una mujer de 50 años y que no es posible que esté esperando un bebé. De la misma manera, varios de sus seguidores recordaron las palabras de la actriz que, en repetidas ocasiones, ha mencionado que ser mamá es algo que nunca le ha interesado.

Kate del Castillo no quiere ser mamá

“No somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”, dijo la actriz Kate del Castillo ante la prensa internacional al hablar de la maternidad. “Nunca quise hijos. Tú eres dueña de tu vida y puedes hacer lo que te da la gana, no lo que los demás quieren que tú hagas. Nunca me llamó la atención, es mucha responsabilidad; yo soy actriz, que critique mi trabajo, no a mí”, añadió en una entrevista con el podcast de Chiquis Rivera, Chiquis and Chill.

“Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas (...) A lo mejor hoy no quiero y mañana sí. ¿Cuál es el problema? Lo más importante es ser sincera contigo y lo demás no le importa a nadie”, concluyó.