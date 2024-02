Karoll Márquez, de luto por sensible pérdida: “Gracias, hermosa compañera”

Karoll Márquez, famoso actor y cantante, sorprendió este 14 de febrero a su comunidad de seguidores en redes sociales, tras informar que pasa por un momento difícil por la muerte de un integrante de su casa ¿De quién se trata?

Varias figuras de la esfera pública colombiana dejaron su sentido pésame a Karoll Márquez. Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

¿Qué le pasó a Karoll Márquez?

El antiguo concursante de MasterChef Celebrity Colombia es un amante a los animales, por eso desde hace 18 años vivía con Chavela, una bella gata blanca y gris que era su adoración.

Precisamente, fue esta mascota quien falleció en horas recientes y dejó un gran vació en el hogar del protagonista de Oye bonita, quien se pronunció a través de sus redes sociales con un sentido mensaje.

“Lo que más he querido se ha ido. ‘Vete tranquila que yo estaré bien’, le dije antes de fundirse en su más largo sueño. Después de dieciocho (18) años las palabras estorban. Solo con una mirada llena de amor supimos que sería lo mejor. Gracias, hermosa compañera”, escribió Karoll Márquez como descripción al posteo en el que también agregó varias fotos junto a Chavela.

Aunque no se saben las razones por las que falleció la mascota del cartagenero, se presume que habría padecido de alguna enfermedad que afectó su salud.

“Compadrito, lo siento y lo siento mucho. Tus amigos sabemos cuánto representaba Chavela para ti y cuánto la querías. Hablabas de ella todo el tiempo, como parte de tu vida. De corazón lo siento mucho, mi hermanito”, comentó Beto Villa a su amigo y colega, mientras que Carolina Sabino agregó: “Abrazo inmenso, mi Karoll. Se va con todo lo mejor de ti y te queda su amor en cada rincón”.

Viña Machado, Salomón Bustamante, Juliana Galvis, Marcela Carvajal, Josse Narváez, Melina Ramírez, Estefanía Gómez, Iván Lalinde, Juan Manuel Mendoza, Elianis Garrido y Carmenza Gómez, fueron otros de los famosos que le dejaron su mensaje a Karoll Márquez por la muerte de su amada Chavela.

¿Karoll Márquez tiene novia?

En agosto pasado, cuando el actor de 47 años fue eliminado de MasterChef Celebrity, comenzó a rondar la duda sobre su situación sentimental entre el público colombiano. Por esa razón, fue invitado a Buen Día Colombia y allí se animó a resolver esta incógnita.

Lo que contó en su momento es que está soltero, pues terminó con su última pareja por diferencias entre sus planes de vida, pues esa persona se fue a vivir a Nueva York.

“Me la paso muy bien conmigo, ha sido más el tiempo que he estado solo que el que he estado acompañado. Disfruto tanto mi tiempo solo que es más difícil poder encajar con alguien”, aseveró Karoll Márquez, quien en otra entrevista aseguró que “nunca” ha estado “metido en ningún closet” y habló de su orientación sexual.