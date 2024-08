Karoline del ‘Desafío XX’ tendría un hijo con Hércules: “el padre de mis hijos”

Se acerca el final del Desafío XX, quedan pocos participantes quienes, por supuesto, siguen dejando todo en las pistas con la ilusión de recibir el millonario premio que está en juego.

En el capítulo 82, el ‘Desafío a muerte’ dejó como eliminados a Hércules y Glock, integrantes de Beta. Ambos participantes presentaron dificultades para realizar el circuito en el box negro. Finalmente, Santi y Natalia, los contrincantes, les tomaron la delantera y los dejaron por fuera de la competencia.

¿Karoline embarazada de Hércules?

Durante una pausa, mientras el equipo técnico reacondicionaba la pista para la prueba de las mujeres, Karoline tuvo una conversación con Hércules, quien debía salir de la Ciudadela, y allí le pidió que fuera el padre de sus hijos, teniendo en cuenta que la deportista es homosexual y es pareja de una reconocida odontóloga, quien atiende a varios famosos.

“Gordo, no te olvides que tú y yo tenemos algo pendiente ¿oíste? Cuando yo salga de aquí me voy a embarazar de ti ¿oíste? Por inseminación eso sí, no te ilusiones. Yo quiero que seas el padre de mis hijos. Primero un niño, después una niña, así que trabaja muy fuerte allá afuera mientras yo salgo porque el gasto va ser grande gordo. Tengo que asegurarme de que mis hijos salgan bellos”, le dijo.

Días antes, en conversación con sus compañeras Darlyn y Dickson, Karoline les había expresado sus planes después de salir de la competencia, entre ellos, ser mamá de mellizos. Para ello, planteó la opción de realizarse un procedimiento de inseminación artificial y, luego de eso, quiere operarse los senos.

“Yo quiero ser mamá, entonces me gustaría embarazarme primero y ya después de ser mamá, ponerme las chichis. Pues si se me da la oportunidad de ser mamá este año, porque ese es un procedimiento que cuesta demasiado dinero”, dijo inicialmente.

Finalmente, aunque sus compañeras le plantearon la opción de estar con un hombre para que no le saliera tan costoso, Karoline se negó.

“Cuando tú presentas al donante ante la clínica te cuesta menos el procedimiento. Pues pensamos hacerlo en Estados Unidos, obviamente allá es más costosos, pero los prospectos que hay allá. Yo necesito que mi bebé salga bien hecho, bien bonito. Aparte hacen un estudio pues de su genética para ver las enfermedades y cosas de esas generacionales. Entonces yo necesito que mi bebé salga intacto gorda y si me puedo embarazar de mellizos, aunque me da mucho pánico, de una, de un solo golpe y después me pongo las chichis”, concluyó.