Karol G y su lucha contra la enfermedad que afecta su apariencia

Karol G es en la actualidad una de las cantantes colombianas con mayor reconocimiento a nivel internacional. Esto se ve reflejado en la cantidad de premios que ha recibido por su éxito musical, así como en su participación para importantes proyectos, como la película de Barbie, que se estrenará próximamente.

Sin embargo, lejos de su vida como celebridad y su trabajo como artista, ‘La bichota’ debe enfrentar problemas como cualquier otro ser humano. Por ejemplo, desde hace años lucha contra una enfermedad que afecta su apariencia, pues le hace subir y bajar de peso repentinamente.

Se trata de un desequilibrio hormonal, también conocido como desbalance en el sistema endocrino, que se produce cuando hay niveles demasiado altos o bajos de hormonas en el torrente sanguíneo.

Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Así lo confirmó la propia Karol G en una entrevista con Mezcal TV, canal mexicano de YouTube: “Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”.

Sumado a lidiar con ese padecimiento y sus consecuencias, la intérprete de TQG también ha enfrentado las críticas que algunos malintencionados hacen de los cambios en su cuerpo, sobre todo cuando sube de peso.

Puedes leer también: J Balvin y Shakira resultaron salpicados en la tiradera de Residente a Cosculluela

“En primer lugar me afectaba porque yo dije: ‘¿Y qué si yo me quiero volver una gordita?’ ¡Qué importa! Eso de estar luchando con una cosa de salud personal y escuchar cosas fue muy incómodo, eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo ¡No me gusta!”, agregó.

Así afectaban a Karol G los comentarios sobre su cuerpo

En otra entrevista, esta vez con el comunicador puertorriqueño Jorge Pabón y su programa Molusco TV, ‘La bichota’ mencionó que cada vez hace menos caso a las críticas y disfruta de los pequeños placeres: “Yo amo comer y qué pena decirlo: ¿por qué lo más chimba es lo que engorda?”.

Pero esta filosofía de vida no siempre la tuvo, pues hasta llegó a plantearse la posibilidad de dejar la música por considerar que su apariencia no encajaba con los estándares de belleza.

Te puede interesar: ¿Feid y Anuel hicieron las pases? Este video es tendencia en redes sociales

Por fortuna, Karol G desechó aquella idea y adoptó la de mostrarse al natural en redes sociales, pues aseguró que no quiere crear en el público una falsa imagen y ser parte de aquello que algún día la afectó: “Si me van a querer que lo hagan porque soy cantante, no modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música, lo que canto y lo que expreso, pero no por cómo me veo”.

Tiempo después se manifestó contra de la portada de la revista GQ, pues editaron sus fotos en extremo y al final parecía otra persona.