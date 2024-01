En junio del 2023 se confirmaron las sospechas de los seguidores de Karol G y Feid respecto al supuesto romance entre ambos músicos. Por aquellos días salieron a la luz fotografías de los dos reguetoneros tomados de la mano en Miami, Estados Unidos. Gracias a esas imágenes, la relación de los paisas se hizo oficial, por lo que los fanáticos no tardaron en hacer tendencia el tema en redes sociales.

A los novios se les ha visto en diferentes ocasiones juntos después de ello, sin embargo, han preferido mantener los pormenores de su romance en secreto. ‘La bichota’ ha dicho que prefiere sostener su amor bajo reserva para poder cuidarlo. En una entrevista para Billboard, la creadora de Mañana será bonito mencionó que estaba agradecida por su relación actual.

“En lo que más pueda, creo que es algo que, hay cosas que quiero empezar a conservar más para mí, porque siento que es una forma de cuidarlas. Es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada, o a veces tengo un día, en serio, en donde no cojo ni el teléfono y no puedo responder. En vez de decir: ‘¿qué estabas haciendo?’ entiende perfectamente qué estaba haciendo. Eso hace que definitivamente una relación que tenga, a pesar de lo que hago, sea más duradera, más tranquila y más especial”, destacó en la conversación con ese medio de comunicación.

Recientemente, a los intérpretes de Friki se les vio juntos compartiendo las fechas navideñas del pasado diciembre. Los nacidos en Medellín estuvieron con sus familias preparando diferentes comidas y divirtiéndose con juegos de mesa, así mismo, se mostraron bebiendo licor y bailando.

Karol G y Feid están de vacaciones en la nieve

Ahora, a Carolina y Salomón, nombres de pila de ambos cantantes, se les ha visto tomándose unas cortas vacaciones. Aunque no sé sabe en dónde están exactamente, y a pesar de que no han subido fotografías juntos, sí han hecho públicos videos grabados en la que parece ser la misma locación. La pareja se encuentra en la nieve luciendo sus mejores outfits de invierno y disfrutando de su compañía.

Karol G, incluso, utilizó, en uno de los clips que subió a su cuenta de TikTok, unas zapatillas verde fluorescente, color que hace parte de la imagen artística de Ferxxo.