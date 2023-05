Karol G y Anuel AA hablaron y “se disculparon por todo” ¿Cuándo fue la llamada?

Mientras Anuel y sus seguidores siguen recordando su pasada relación amorosa con Karol G, la colombiana solo se enfoca públicamente en su música y sus próximos proyectos. Por su parte, el puertorriqueño no para con las indirectas a su exnovia y a Feid, de quien se dice sería el nuevo novio de la paisa de 32 años.

Te puede interesar: Diego Guauque reveló los resultados de sus exámanes: “¿Cómo creen que me fue?”

Hasta el momento, para muchos internautas seguía siendo indescifrable si había existido alguna conversación previa entre los artistas, si se trataba de marketing o era una realidad. Ahora, las hipótesis habrían cambiado, pues el boricua de 30 años habría dejado claro que sí existió un acercamiento entre él y su exnovia colombiana.

El rapero Anuel AA causó especulaciones entre sus seguidores por usar ropa de Karol G, su exnovia con quien terminó hace más de un año. Fotografía por: Instagram

¿Karol G y Anuel AA hablaron sobre las indirectas?

En medio de su gira Legends never die Tour el exesposo de Yailin ‘la más viral’ ya ha recordado en varias ocasiones a Karol G; pero hace unos minutos decidió hacer frente a las críticas que recibe y habló del acoso que, según él, ha recibido desde que terminó hace unos años su relación con la también reguetonera, a quien él llama “La Reina”.

Más sobre Karol G: Ferxxo: nombre, edad, estatura, de dónde es y por qué también es Feid Antes de debutar como cantante, el reguetonero Feid se destacó en la industria como compositor y productor de importantes figuras del género. Me interesa Ferxxo: nombre, edad, estatura, de dónde es y por qué también es Feid Karol G: estos son todos sus cambios de ‘look’ La colombiana Karol G ha cautivado a sus fanáticos por sus particulares colores de cabello. Vea más Karol G: estos son todos sus cambios de ‘look’

Primero, su mensaje fue, aparentemente, para Feid, a quien habría acusado de hacer “campañas” en su contra. “Jajaja ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah ca*** ???? ACOSO FUE LO QUE ME TENÍAN A MI EL AÑO PASADO, noticia por noticia y canción por canción la reina me arrastró jeje Y LO VIO EL MUNDO ENTERO...”, escribió para referirse tal vez a canciones con las que Karol G se desahogó tras su ruptura con el boricua. Lo que impactó a sus millones de seguidores fueron las siguientes declaraciones. “ELLA Y YO HACE TIEEEMMPOD YA HABLAMOS ESO Y QUEDAMOS SUPER BIEN. ASÍ QUE FANÁTICOS, NO SE DEJEN ENGAÑAR DE NADIE, NI DE NADA, ESA CAMPAÑITA DE ACOSO, ESAS NOTICIAS NO VIENEN DE LA REINA... ESO ES USTEDES YA SABEN QUIEN CELOSO CON SU EQUIPITO Q LA MANDÓ HACER, ESO NO ES LA REINA (NO SE DEJEN ENGAÑAR EN LAS REDES. Y cuando digo q hablamos y quedamos súper bien fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos. Y TODO ESO FUE ANTES QUE SALIERA “TOG” Q YA ESTABA GRABADA!!! No se dejen manipular, LOS AMO”, finalizó.

Vea también: Participante de ‘MasterChef’ reveló que casi pierde su pierna: “fue un milagro”

Entonces, según eso, aunque Karol G no estaría involucrada en las actuales indirectas de Anuel AA; sí habría estado en contacto hace unos meses con su ex, con quien habría aclarado las cosas y quedado en buenos términos. Hasta el momento, ninguno de los dos colombianos se han pronunciado al respecto.