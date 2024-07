Karol G se quebró en pleno concierto por la muerte de uno de sus seres queridos

Karol G atraviesa por un gran momento profesional gracias a Mañana será bonito, su exitosa y taquillera gira mundial. Sin embargo, durante un concierto que concedió recientemente en Berlín (Alemania), la cantante colombiana dejó al descubierto que también experimenta una compleja realidad familiar.

Karol G en su 'Mañana será bonito World Tour'.

¿Qué le pasó a Karol G y por qué lloró durante su concierto en Berlín?

Resulta que ‘La Bichota’ estaba interpretando los éxitos de su más reciente trabajo discográfico, cuando de forma inesperada se quebró en llanto y no pudo seguir cantando. Esto preocupó a los asistentes que, sorprendidos, no encontraban explicación.

Fue entonces cuando Karol G mencionó que el fin de semana murió un ser querido y esta sorpresiva partida le dejó un gran vacío en su corazón, teniendo en cuenta que no considera haber sido tan cercana a esta persona, como debió serlo.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo. Y me di cuenta muy tarde que la quería mucho, no me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que la quería. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que estaba por su presencia, su compañía y su amistad”, expresó la artista de 33 años.

Fue entonces cuando Karol G aprovechó la ocasión y compartió con los asistentes a su concierto un emotivo mensaje en el cual los invitó a valorar más la presencia de quienes los rodean, así como a expresar los sentimientos cuando sea necesario.

“Dígaselo hoy que tiene la oportunidad de decírselo, eso debería ser algo que hagamos todos los días”, concluyó entre lágrimas.

¿Karol G está peleada con Shakira?

Según medios internacionales, como Cosmopolitan, ‘La Bichota’ se habría reunido en marzo pasado con Clara Chía, novia de Gerard Piqué. Y aunque no se especificaron los motivos del encuentro, se dijo que Shakira habría tenido conocimiento de la reunión y por eso puso fin a su amistad con su colega y compatriota.

Los rumores sobre el supuesto distanciamiento iniciaron en marzo pasado, cuando la barranquillera realizó la fiesta de lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran, en el Seminole Hard Rock Live de Hollywood (Florida), y Karol G brilló por su ausencia.

Además, a pesar de ser las únicas celebridades colombianas en la alfombra de la MET Gala 2024, no se les vio juntas en ningún momento y esto avivó las especulaciones sobre el tema.