Karol G respondió por fin a las pullas de Anuel AA y lo dejó mal parado

Hace tiempo que Karol G y Feid fueron blanco de burlas y ataques por parte de Anuel AA, cantante que tuvo una relación amorosa con la colombiana.

A pesar de que la ‘Bichota’ y el ‘Ferxxo’ optaron por no responder a ninguna de las provocaciones, en días recientes la intérprete de Mañana será bonito se desquitó y le dejó una picante indirecta a su exnovio puertorriqueño.

Anuel AA fue muy insistente en aquel momento con las indirectas y burlas hacia Karol G y Feid. Incluso, fue señalado de acoso por parte de los seguidores de su ex. Fotografía por: Instagram: @ anuel

¿Qué le dijo Karol G a Anuel AA?

Todo ocurrió en medio del concierto que la antioqueña de 33 años brindó en Chile, país donde su numerosa comunidad de fanáticos fue testigo del comentario que hizo antes de interpretar la canción de Mi ex tenía razón.

“Mi ex tenía razón, el colombiano lo hace mejor”, aseguró Karol G, tras lo cual el público estalló entre gritos y aplausos.

Cabe recordar que, en mayo de 2023, Anuel AA le dedicó públicamente su canción Mejor que yo a la ‘Bichota’. Así lo afirmó en una publicación de redes sociales y también en una entrevista.

“Yo puse que se la dediqué a Karol porque pensé en ella cuando la escribí. Tiene un novio y la echo de menos, es lo que dice la canción”, dijo el boricua en aquella ocasión sobre su tema, en cuya letra también habla sobre Feid, actual pareja de Karol: “Mejor que yo él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquitos en un papel”.

Las canciones que Karol G escribió tras su ruptura con Anuel AA

TQG fue el mayor éxito del álbum Mañana será bonito, pero lo que pocos sabían es que esta colaboración con Shakira fue escrita desde hace mucho tiempo. De hecho, no iba a ver la luz por decisión de la paisa, teniendo en cuenta que quería alejarse de la polémica con su ex.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía. A pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. Y aunque me encantaba la canción dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro’”, comentó en charla con W Radio.

“Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, concluyó Karol G.