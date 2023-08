Karol G responde indirectas de Anuel AA con su canción ‘Mi ex tenía razón’

Karol G tiene ansiosos a sus seguidores con Mañana será bonito: Bichota Season, un nuevo trabajo discográfico que incluirá colaboraciones con reconocidos artistas, como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko, entre otros.

El álbum de la artista colombiana se estrenará el 11 de agosto de 2023, pero ya circulan algunos detalles al respecto en medios de comunicación y redes sociales.

La relación entre Karol y Anuel concluyó en abril de 2021

Por ejemplo, Karol G anunció la lista de canciones y confirmó que hay una titulada Mi ex tenía razón, la cual habría compuesto y dedicado a Anuel AA, con quien sostuvo una relación por casi tres años.

A pesar de que todavía no se conoce la letra de esta composición, algunos rumores, compartidos por medios internacionales como Telemundo y El Caribe (República Dominicana), indican que “revela traumas vividos en Miami junto a Anuel”.

Listado completo de las nuevas canciones de Karol G

‘Bichota G’ ‘Oki doki’ ‘Mi ex tenía razón’ ‘Qlona’ (Peso Pluma) ‘Una noche en Medellín’ ‘Me tengo que ir’ (Kali Uchis) ‘Gatita gangster’ ‘Dispo’ (Young Miko) ‘Provenza Remix’ (Tiësto) ‘S91′

“Me encantaría encontrar las palabras exactas que definan lo que significa este proyecto para mi. Díganle como quieran, ‘Mañana será bonito parte B’, ‘perreo season’, ‘bellaqueo season‘ o ‘Romantiqueo season’ también. Aquí les dejo una pruebita de algunos temas que trabajé (...) ¡Qué chimba de meses y momentos plasmados en estas canciones!”, expresó la paisa al anunciar el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

Las canciones que Karol G escribió tras su ruptura con Anuel AA

TQG ha sido el mayor éxito de ‘Mañana será bonito’, pero lo que pocos sabían es que esta colaboración con Shakira fue escrita desde hace mucho tiempo. De hecho, no iba a ver la luz por decisión de la antioqueña, teniendo en cuenta que quería alejarse de la polémica con su ex.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía (...) A pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. Y aunque me encantaba la canción dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro’ (...) Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, comentó a W Radio.