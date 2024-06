¿Karol G le copió a Shakira? Por esta foto dicen que imitió a la barranquillera

Karol G, la cantante colombiana conocida como ‘La Bichota’, ha logrado una carrera musical exitosa convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del mundo. Su música, que fusiona reguetón, pop urbano y otros ritmos latinos, cautivando a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Recientemente, la artista nacida en Medellín hizo una gira por Europa con Mañana será bonito tour, donde visitó ciudades como Suiza, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Bélgica. Luego de un pequeño descanso, la antioqueña se presentará nuevamente en Alemania y pasará por Portugal y España.

En su cuenta de Instagram donde acumula 69 millones de seguidores, escribió unas palabras de agradecimiento por todo el cariño que ha recibido del público.

“Son tantas cosas tan bonitas las que me están pasando que a veces creo que mi corazón no va a aguantar tanta emoción y gratitud ♥️ Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo 🥺 2 noches Ámsterdam 🇳🇱 2 noches Londres 🇬🇧 2 noches París 🇫🇷 2 noches Milán🇮🇹 records que se van sumando a la historia de mi vida y un sencillo que ustedes se están disfrutando y bailando tanto como me lo imaginé 🌴🌊☀️”, se lee.

¿Por qué dicen que Karol G quiere imitar a Shakira?

En las últimas horas, las redes sociales estallaron en comentarios y críticas luego de que se publicara una foto de Karol G en la que algunos usuarios vieron una imitación a la pose icónica de Shakira.

La imagen, que muestra a la cantante colombiana con los brazos hacia arriba, cruzados, desató una polémica, pues según algunos internautas, se parece a la que siempre hace Shakira en sus presentaciones. De hecho, es la pose de la estatua que le hicieron a la intérprete de Monotonía en Barraquilla.

A Karol G ya no le importa esconder que toda su personalidad artística está basada en ser una mala copia de Shakira y Rosalia.



Pena ajena. pic.twitter.com/VuNm25n6nM — The Pop Stage (@ThePopStage) June 28, 2024

Las opiniones están divididas. Algunos fanáticos de Karol G defienden que la pose no es una imitación, sino una expresión natural de la artista. Otros, sin embargo, consideran que hay una clara similitud y que Karol G se está inspirando demasiado en Shakira.

Esta no es la primera vez que se compara a las dos artistas. Ambas han colaborado en la canción “Tusa” y comparten un estilo musical similar, lo que ha llevado a algunos a decir que Karol G está tratando de emular el éxito de Shakira.