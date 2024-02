Karol G lanzó ‘Contigo’, esta es la letra completa de la canción

Para celebrar su cumpleaños número 33, y para agradecer a sus fanáticos por tanto amor, Karol G estrenó su primera canción del 2024. Se trata de Contigo, un tema que hizo en colaboración con Dj Tiesto, con quien ya había trabajado en temas anteriores como Don’t Be Shy y el remix de Provenza. ‘La bichota’ no solo impactó con la nueva composición, sino también con el videoclip, en el que tuvo de invitada especial a su colega y amiga personal Young Miko.

En el tema, Carolina, nombre de pila de Karol, habla de una relación amorosa, y de lo importante que puede llegar a ser una persona para otra. Las imágenes con las que acompañó su canción hablan de un romance entre ella y Young Miko y de cómo termina la relación. “Espero que al final seamos nosotras”, dice un collar que le entrega la paisa a la puertorriqueña en su actuación.

En el audiovisual, de casi dos minutos, a la reguetonera y a la rapera se les ve compartiendo especiales momentos, como una ducha juntas y una partida de videojuegos. Aquí te mostramos la letra completa de Contigo.

Letra completa de ‘Contigo’ de Karol G

De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano

La vida se me está yendo pensando solo en ti

No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte

Todo es tan rico si tú estás

Si estás aquí

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, yeah

No quiero vida si no es

Dicen que es grave

Hoy no te tengo y las palabras no me salen

Están presas en mi corazón y tú lo sabes

Yo tе quiero a ti, no necesito a más nadiе

Par de llamadas al celular y tú no me contestas

Mensajes al DM y no tengo respuestas

Me daño la mente por saber tú qué piensas

Tú eres para mí, tienes que darte cuenta

Lo que te pensé no se puede contar

La foto mental no la puedo borrar

¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar?

Tengo presente cada lugar de ti

¿Cómo fue que antes no te vi?

No quiero vida si no es contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

No quiero vida si no es—Contigo, con—, contigo, ey

Contigo, con—, contigo, ey

(Yo quiero estar contigo)