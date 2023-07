Karol G, J Balvin, Maluma, James Rodríguez y Juanes, orgullosos de ser colombianos

Con un profundo sentido de patria, estas estrellas encuentran en Colombia su inspiración, su casa y su alegría.

La paisa alcanzó las grandes ligas con su participación en Coachella Valley Music and Arts Festival, en el 2021 y sigue siendo una de las embajadoras colombianas más importantes, pero, sobre todo, defensora de la mujer colombiana. Fotografía por: ARCHIVO VEA

Karol G: sabía que cruzaría fronteras

Nacida en Medellín, Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, ha logrado cautivar a millones de personas con su música y carisma, tanto en Colombia como en el extranjero. Desde niña y después de su participación en Factor X, en el 2007, cuando dio cuenta de su talento, supo que llegaría lejos, que su nombre resonaría y que en los escenarios estaría al lado de otros grandes exponentes.

Todo lo ha cumplido. Su estilo musical fusiona ritmos urbanos como el reguetón y el trap con la esencia y los sonidos auténticos de su tierra natal. A pesar de su éxito internacional y las múltiples oportunidades que se le presentan fuera del país, Karol G nunca ha dejado de representar y enaltecer a Colombia. A través de sus letras, su actitud y su amor por su país, transmite una profunda conexión con su tierra y sus raíces:

A sus 32 años ha sido nominada a más de 400 premios, entre los que se cuentan: American Music Awards, Billboard Latinos, MTV Music, Grammys Latinos, entre otros.

J Balvin, dos décadas como embajador de música y moda

Su internacionalización inició hace más de 11 años, cuando su tema Yo te lo dije se ubicó en la lista de los latin song y del pop de Billboard. Luego, J Balvin siguió con colaboraciones con artistas como Farruko y su nombre hizo eco como uno de los más influyente por parte de la revista Time.

A los 17 años empezó su recorrido por la esfera musical con la idea de ayudar a su papá cuando se quedó sin trabajo. Sin embargo y aunque encontró su camino y empezó a conquistar los rincones del mundo, no solo con sus temas, sino con la moda.

Aun así, J Balvin ha demostrado ser un artista comprometido con causas sociales. Ha utilizado su voz y su influencia para abordar temas como la depresión, la ansiedad y la igualdad de género. Ha sido un defensor de la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y ha compartido su propia experiencia, inspirando a otros a buscar ayuda y romper estigmas. Así mismo, ha apoyado iniciativas que promueven el empoderamiento de las mujeres en la industria musical.

Su éxito ha traspasado fronteras, tanto que las películas Rápidos y furiosos 7 y Rápidos y furiosos X han tenido en cuenta sus temas como parte de sus bandas sonoras.

Maluma: abre puertas y logra que Colombia se destaque

Su nombre de pila es Juan Luis Londoño y con su música, entre urbana y reguetonera, ha conquistado a millones de personas en el mundo. A Maluma, su éxito no lo ha deslumbrado, sino que, por el contrario, le ha hecho mantener su identidad, sigue siendo fiel a sus raíces y, lo mejor, se ha convertido en un gran embajador de su natal Medellín en Colombia.

Además de su música, Maluma se ha involucrado activamente en proyectos que promueven la cultura colombiana. Ha participado en campañas turísticas para atraer visitantes a Colombia y resaltar la belleza de sus paisajes. También colabora con organizaciones benéficas y ha brindado apoyo a comunidades desfavorecidas del país. A través de estas acciones, demuestra su compromiso con su gente y su deseo de contribuir positivamente al desarrollo de Colombia.

Entendió que cumplir los sueños era posible cuando por primera vez su canción Farandulera sonó en la radio. En el 2013 fue nominado a los Grammy Latino y entendió que había nacido para triunfar. Eso sí, sin abandonar sus raíces y, mucho menos, su país.

James Rodríguez: goles que enorgullecen al país

El futbolista James Rodríguez, de 23 años, emocionó al país al ingresar a la nómina del Real Madrid en el 2014, luego de su exitosa participación en la Copa Mundial de la FIFA del mismo año. El deportista mantiene intacto el amor que profesa por Colombia, y ha utilizado su influencia para apoyar causas sociales en Colombia. El cucuteño apoya programas educativos y ha participado en iniciativas para mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes colombianos. Siempre ha dejado en claro que su éxito no se trata solo de sí mismo, sino también de representar y dar esperanza a su país, prueba de ello son sus emprendimientos en el país, que van desde cadenas de café, restaurantes, una marca de agua y la fundación Colombia somos todos.

El deportista, que también ha hecho parte de equipos como Bayern Múnich, Everton F.C.; Al Rayyan, Olympiacos F.C., se ha convertido en un ejemplo inspirador. A través de su talento excepcional y su compromiso con Colombia, ha demostrado que puede lograrse el éxito mundial sin perder la identidad y el amor por el lugar que lo vio nacer.

“En Colombia encuentro mi esencia, mis memorias, mi familia, amigos y cultura”: Juanes

Juanes, el reconocido cantante colombiano, ha logrado mantener vivas sus raíces en su música y fusionarlas exitosamente en su trabajo internacional. “Es inevitable no poner la vista atrás y recorrer una y otra vez los caminos, alimentarse de todos esos sonidos de la infancia y la adolescencia”. Aunque no sabe si mantiene intactas esas influencias, siempre las utiliza como punto de partida.

La frase “nunca dejas tus raíces” tiene un sentido profundo, tanto en su vida personal como profesional. “Significa identidad, familia y herencia. Todo lo que soy y seré, sin duda alguna, lo relaciono con mis padres, mi país, mi educación y mi cultura”. Dice que, aunque reinterpreta ciertos aspectos, “siempre estoy en ese lugar al que mi alma y mi corazón pertenecen, Colombia, incluso si mi cuerpo físico divaga por el mundo”.

En sus letras, Juanes aborda temas sociales y culturales de nuestro país, buscando mantener viva esa identidad tan suya.

A través de la música, no solo expresa amor y añoranza, también preserva la memoria colectiva. “En la música no solo veo la posibilidad de decir un “te amo”, a quien se extraña, también está la posibilidad de recurrir a la memoria para que el olvido no termine llevándonos a cometer los mismos errores”, dice.

Como embajador de Colombia, Juanes promueve al país, destacando los contrastes y desmintiendo percepciones erróneas.