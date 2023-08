Karol G hizo homenaje a Luz Mery Tristán en pleno concierto: “Ni una más”

A principios de agosto, la noticia de la muerte violenta de la patinadora Luz Mery Tristán sacudió al país. La deportista fue hallada sin vida en su casa, en el condominio El Mameyal, en la vía a Cristo Rey, en Cali. Tras el fatídico hecho, la justicia nacional ha volcado sus esfuerzos para resolver el crimen.

En medio del luto, una de las hijas de la patinadora, Valeria, hizo un llamado en contra de la violencia que se comete sobre las mujeres en pleno concierto de Karol G. En videos registrados por seguidores de la reguetonera que asistieron a su concierto en Miami, en Estados Unidos, se vio el emotivo momento.

Karol G le dedicó dos canciones a Luz Mery Tristán. Según Valeria, hija de la patinadora, la deportista era fanática de la bichota Fotografía por: Getty Images

La hija de Luz Mery Tristán pidió dedicatoria a Karol G

La intérprete de Oki Doki detuvo su presentación para hacer mención especial a la joven que portaba un cartel en el que hablaba de su mamá. Los afiches decían: “Karol, dedícale Ocean a mi mamá que está en el cielo” y “Karol, dedícale Mientras me curo del cora a mi mamá que está en el cielo. Luz Mery Tristán”. Valeria estuvo en dos conciertos diferentes de la bichota, por lo que llevó dos carteles diferentes en cada noche.

“¡Ay no puede ser! ¿Usted vino ayer?, ¿usted era la que tenía el letrero con Ocean?, usted me hizo ese momento muy especial. Ella tenía un letrero ayer que decía: ‘Karol, dedícale Ocean a mi mamá que está en el cielo’ (...) Hoy trajo otro pidiendo que le dedique Mientras me curo del Cora a mi mamá que está en el cielo (...) mi reina vamos a cantar esa canción y la vamos a cantar del alma”, comentó Karol G cuando se dio cuenta de la presencia de la hija de la patinadora.

“Qué chimba que usted vino a vivir eso conmigo esta noche, muchas gracias”, continúo. Mientras Karol hacía el homenaje a Luz Mery, las cámaras enfocaban a la joven que, en medio de lágrimas decía: “ni una más”. Karol G repitió el mismo mensaje en voz alta: “ni una más”.

Valeria compartió el momento en sus redes sociales y resaltó el detalle que tuvo la bichota con ella. “Mañana será más bonito. Gracias por este momento Karol G”, escribió.

En el video se ve como Karol le hacía señales con sus manos en forma de corazón y como bajó del escenario para abrazarla. También se ve como, en el primer concierto al que fue Valeria, Karol G hace señales al cielo mientras cantaba Ocean.

En una entrevista con el programa Buen Día Colombia, Valeria contó que era una fiel seguidora de la cantante colombiana.