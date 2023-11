Karol G ganó en los Billboard: dos premios más se unen a su lista de galardones

Han sido días exitosos para Karol G. La cantante colombiana ha estado bajo el foco púbico debido a la cantidad de reconocimientos recibidos.

Recientemente, ‘la bichota’ recibió tres Grammy Latino gracias a su trabajo discográfico Mañana será bonito y a TQG, su canción en colaboración con Shakira. En la noche del domingo 19 de noviembre, en los premios Billboard 2023, obtuvo dos nuevos galardones.

En el marco de los BBMAs, Karol G recibió dos reconocimientos, en las categorías Top Latin Female Artist y Top Latin Touring Artist, que la catalogan como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana, responsable de la mejor gira del último año. Además de los premios que recibió durante la ceremonia, la reguetonera antioqueña ofreció una presentación que emocionó a sus fanáticos.

Karol G dio avance de su canción con Kali Uchis

Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, interpretó un mix de canciones compuesto por temas como Qlona, canción que hizo con el cantante mexicano Peso Pluma; Ojos Ferrari, tema que grabó con Angel Dior y Justin Quiles; y un adelanto de su canción Labios mordidos, que estrenará el 23 de noviembre con Kali Uchis. Karol se presentó en un escenario lleno de agua y con la participación de varios bailarines. La paisa lució un traje blanco y su cabello completamente rubio.

“Gracias una vez más. Parris Goebel. Mami, qué locura aprender y trabajar contigo, además de recibir dos Premios Billboard por artista Latina del año y Latín Tour del Año. Tantas cosas pasando, me siento en una nube y me siento inmensamente agradecida. Todo esto es un sueño”, escribió en sus redes sociales. Es de destacar que Goebel es una coreógrafa de gran reconocimiento que trabaja con artistas de talla internacional como Rihanna.

La intérprete de temas como Mi ex tenía razón ofreció un discurso de agradecimiento a sus fanáticos y a los encargados de darle los dos premios. Destacó que se encontraba emocionada por los dos reconocimientos. “Es una oportunidad increíble para agradecer que estos premios significan la conexión que hay entre ustedes y yo (...) aquí hay una conexión muy especial entre nosotros (...) así no nos conozcamos, no nos veamos, por medio de la música pasan muchas cosas”, señaló.