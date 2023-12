Karol G en el bautizo de su sobrina Sophia: el hermoso vestido de ‘La Bichota’

De manera exitosa, Karol G cerró su Mañana será bonito Fest en Medellín. Durante el 1 y el 2 de diciembre, la cantante colombiana deleitó a sus fanáticos con los temas que hoy la tienen en la cima del éxito. Tras terminar esa gira de conciertos, la oriunda de la ciudad de la eterna primavera estuvo viviendo un emocionante momento familiar.

La intérprete de temas como Oki Doki y Mi ex tenía razón suele compartir en redes sociales muchos de los momentos que vive con sus amigos y familia, a quienes es muy cercana, y recientemente no fue la excepción. La paisa estuvo festejando el bautizo de su sobrina, Sophia, hija de Verónica, su hermana mayor. En las imágenes del primer sacramento católico de la menor se ve a la artista, que también es la madrina de la bebita, usando un traje blanco y su cabello color rosa.

La publicación en internet de esas imágenes hizo que fanáticos de ‘La Bichota’ elogiaran su belleza y le dijeran que se ve bien en su papel maternal, algo con lo que Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, siempre ha soñado y tiene como propósito a mediano plazo, según ha dicho.

“Que linda Karol con Sophi, no me la imagino de mamá”, “Imaginé a Karol de mamá”, “Imagínense que Sophie dirá, en unos años, ‘Karol G es mi tía y mi madrina’”, se lee en algunos de los comentarios.

Karol G apoyó a su hermana Verónica durante su depresión posparto

Karol siempre ha demostrado el gran amor que siente por Sophia y toda su familia, y mostró estar firme, al lado de su hermana Verónica, cuando ella entró en un profundo estado de tristeza después de su parto. Incluso, en uno de sus conciertos, le dedicó su canción Mañana será bonito.

“Quiero aprovechar un momentico y me disculpo en esto. Tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres, después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz en estos días. Vero, te amo. No importa qué, mañana será más bonito, te dedico esta canción esta noche, es para ti”, dijo Karol al mencionar el complejo estado de su hermana tras el parto.