Karol G despidió su gira ‘Mañana será más bonito’ con conmovedor mensaje

Karol G inició su gira mundial Mañana será bonito el 10 de agosto de 2023 con un concierto en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) y ahora, casi un año después, le dio la despedida al tour que le permitió llevar su música por 24 países y presentar más de 60 conciertos.

En medio de la nostalgia, Karol G también entregó una noticia que puso felices a sus seguidores alrededor del mundo. Fotografía por: Orlando Barría

Así despidió Karol G su ‘Mañana será bonito World Tour’

Con un emotivo mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram, ‘La Bichota’ le dijo “adiós” a esta enriquecedora experiencia. En la publicación, expresó lo difícil que fue cerrar este capítulo de su vida, describiendo la gira como un viaje de superación.

“Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma”, escribió en su posteo.

Karol G también mencionó que vibró con las emociones de sus fans en cada estadio que visitó durante su gira, creando una conexión especial en cada presentación.

“Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube y en tiempo real para que todos, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos. Díganles a sus amigos y junten a sus familiares para que sepa todo el barrio. Que cierren la cuadra, pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto”, concluyó.

¿Quién es Iker y por qué es importante en la gira de Karol G?

En su publicación, ‘La Bichota’ agregó un video junto a Iker, el niño mexicano que protagonizó las campañas publicitarias de su álbum y gira. En las imágenes se observan momentos conmovedores de su tiempo juntos lo que lo convirtió en un símbolo destacado de la gira

Conocido como “el niño millonario” por su carisma y simpatía, Iker ganó popularidad tras una entrevista en Monterrey, México. Durante la gira, Iker apareció en varios videos promocionales y en el emotivo video de despedida de la gira, en el que le dice a Karol G que ya no lo necesita, pero que siempre estará en su corazón. Su presencia en todo este proyecto añadió un toque especial y emotivo.