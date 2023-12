Karol G contó por qué no habla de su relación con Feid: “es una bendición”

Karol G es innegablemente una de las artistas más importantes, no solo Colombia, sino también en el mundo entero. Recientemente se sumó a sus logros el ser la primera mujer latina en llegar a la posición número uno en el Billboard 200 con su álbum Mañana Será Bonito. Justamente, para celebrar el cumplimiento de ese objetivo, concedió una entrevista a Billboard, donde habló del cuarto aniversario de Tusa, su éxito mundial, y de sus razones para mantener su vida romántica en privado.

En junio de este año se confirmó, luego de meses de rumores, que Karol G y Feid estaban en una relación amorosa. Tomados de la mano, hicieron público su romance y llenaron de emoción a sus seguidores, que llevaban mucho tiempo esperando la reafirmación. Hasta hoy, los artistas no han dado detalles de su noviazgo, sin embargo, se les ha visto seguido, tomados de la mano, y haciéndose dedicatorias mutuas.

En su conversación con Billboard, Carolina Giraldo, nombre de pila de la intérprete de Labios mordidos, mencionó que prefiere mantener su vida amorosa en privado, porque ya aprendió que no debe exponerla si quiere cuidarla.

¿Qué dijo Karol G de su novio, Feid?

“Sí quiero ser honesta. En cuanto a mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino, siento que la gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades, y son una relación normal, como cualquier persona que está grabando, o haciendo unas fotos, o lo que sea. No todas las relaciones se acaban por cosas malas, o en malos términos o por infidelidades”, inició diciendo acerca de su vida personal.

Comentó que tener una relación en privado no es fácil, porque ambos son figuras públicas y deben vivir sus vidas como los demás seres humanos que están fuera del ojo público, pero que se está esforzando en hacer que su noviazgo sea solo de ella y su pareja.

“En lo que más pueda, creo que es algo que, hay cosas que conservar más para mí, porque siento que es una forma de cuidarlas. Es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada, o a veces tengo un día, en serio, en donde no cojo el teléfono y no puedo responder. En vez de decir: ¿qué estabas haciendo? entiende perfectamente qué estaba haciendo. Eso hace que definitivamente una relación que tenga, a pesar de lo que hago, sea más duradera, más tranquila y más especial”, reiteró y concluyó.