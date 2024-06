¿Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, está embarazada? Video aumentó rumores

Santiago Arias es uno de los futbolistas de la Selección Colombia más queridos. Está casado con Karin Jiménez, una reconocida modelo, quien se ha destacado en redes sociales por su belleza. Actualmente, la pareja, que es una de las más sólidas de la farándula nacional, tiene tres hijos: Thiago, Lucca y Milan.

Te puede interesar: Carmen Villalobos quedará embarazada. Así reaccionó al presagio del Niño Prodigio

¿Santiago Arias se convertirá en padre por cuarta vez?

Desde hace varias semanas, se viene rumorando en redes sociales que, supuestamente, Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, estaría en la dulce espera de su cuarto hijo.

En las últimas horas, la modelo publicó un video luciendo un vestido rojo largo. Sin embargo, sus seguidores se percataron de una evidente barriguita, que, para muchos, sería de embarazo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Este será el cuarto embarazo? Felicidades, esperemos que esta vez sí sea una niña bendiciones, bendecida”, “¿estás embarazada?”, “te ves divina con ese vestido, parece embarazada”, “ojalá esta vez sí sea la niña”, “vamos por Santiaguita”, “te vez hermosa con esa barriguita, ojalá y sea la niña”, “¿otra vez embarazada? Gente trayendo tantos hijos al mundo, como si tuvieran mucha plata para mantenerlos. Mentira. Se ve divina”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas. Por ahora, la modelo no ha confirmado ni desmentido esa información.

¿Karin Jiménez no puede tener más hijos?

Después de haber dado a luz a su último hijo, un usuario en redes sociales le preguntó a la modelo si se animarían a tener otro bebé, pensando en que fuera una niña.

“¿Van por la niña?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “no, ya paramos”. Después le preguntaron; “hola, Karin, ¿por qué la decisión de no tener más bebés?”. Sobre eso, la esposa de Santiago Arias respondió: “3 es un lindo número para hijos, y además no me siento ni físicamente ni mentalmente hecha para más. Los hijos son para disfrutar”.

Vea también: Salvador, hijo de Carolina Cruz, tuvo nueva dificultad de salud. ¿Qué le pasó?

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Santiago Arias y Karin Jiménez

El pasado 6 de junio, el futbolista y la modelo celebraron el cumpleaños número dos de su hijo menor, Milan. La temática fue de un safari africano del Rey León. La decoración se destacó por tener una selva llena de animales, entre ellos, cebras, leones, jirafas, micos, elefantes, entre otros.

“Desde que llegaste, has llenado nuestro hogar de risas, música y mucha felicidad. Eres la luz de nuestras vidas y la pieza que completa nuestra familia. Gracias por cada dulce melodía que nos cantas, por cada abrazo que nos das y por simplemente ser tú. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar, y no solo nosotros, sino también tus hermanitos, abuelas, tíos y todos quienes te rodean. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre, pequeño gran amor de nuestras vidas”, se lee en una publicación.