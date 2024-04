Karen Sevillano y ‘La Segura’ saldrían de ‘LCDLF’ a iniciar nuevo proyecto con RCN

Los integrantes de La casa de los famosos (LCDLF) siguen dando de qué hablar y, en esta ocasión, las protagonistas de los rumores son Karen Sevillano y Nathalia Segura, conocida como ‘La Segura’, cuya presencia y complicidad en el programa tendría muy contenta a la producción. Tanto así que saldrían de allí a comenzar un nuevo proyecto con el canal RCN.

Karen Sevillano y 'La Segura' en 'La casa de los famosos'.

¿Karen Sevillano y ‘La Segura’ tendrán nuevo programa en RCN?

Resulta que el periodista Frank Solano, conocido entre el público colombiano por su participación en La Red, programa de Caracol Televisión, aseguró en Olímpica Stereo que Las Chismosas de confianza, espacio en el que las influenciadoras hablan sobre la intimidad de sus compañeros, pasaría de La casa de los famosos a tener su propio espacio en la parrilla.

Esta decisión, además, estaría motivada por el bajo rating que tendría uno de los programas de entretenimiento del fin de semana, así como por la intención que tendría el canal de conectar con audiencias digitales, como las que siguen a Sevillano y Segura.

“RCN está por lanzar un nuevo programa de chismes los fines de semana por la tarde, protagonizado por Karen Sevillano y ‘La Segura’. Esta movida responde al bajo desempeño de ‘Hola, gente’ en esa franja horaria, que ha carecido de éxito en términos de ‘rating’. Por lo tanto, la propuesta actual es ‘Las chismosas de confianza’, una apuesta fresca y emocionante para cautivar a la audiencia”, aseguró Frank Solano.

Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar y fueron miles de usuarios los que dividieron opiniones a través de redes sociales, en las que dejaron comentarios como: “Me encantaría ver un programa en el que no solo cuenten chismes de la farándula tradicional, sino de los influenciadores”, “espero que no pase lo mismo que ocurrió con Zulma y ese programa que van a reemplazar”, “ya las van a quemar” y “yo sí quiero darles la oportunidad, ¿no están aburridos de los mismos presentadores en todo?”.

Las peleas de Karen Sevillano y ‘La Segura’

Aunque en varias ocasiones las creadoras de contenido han bromeado con que discuten, lo cual ha llegado a preocupar a sus compañeros y a sus seguidores fuera de La casa de los famosos, en días recientes tuvieron un conflicto real que les sacó hasta lágrimas.

Todo empezó por el disgusto que Karen Sevillano se llevó al llegar a su habitación y encontrar la ropa de Ornella Sierra regada por el lugar. Razón por la cual le ordenó a gritos que la recogiera, pero Nathalia le reprochó su postura: “Ella no está aquí, mi reina hermosa. Está lavando platos, lo que usted no hizo, así que cállese y arregle eso”.

Sevillano no se tomó nada bien el comentario de su amiga y allí empezó el conflicto entre ambas.

“¿Cómo así? Lo que ella no hace también lo hago yo muchas veces y nadie manda a callar ¿Cuándo mandan a callar a Ornella por no hacer ni m*erda aquí?, entonces yo no me callo ni por el p*tas ¡Qué tal pues! ¡Viniéndome a callar a mí porque la otra está lavando tres platos!”, comentó Karen bastante molesta, mientras que Nathalia se fue a llorar a la habitación del líder. No obstante, minutos más tarde hicieron las paces y todo regresó a la normalidad.