Karen Sevillano reveló lo primero que hará cuando salga de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia se posiciona como una de las producciones más vistas y polémicas de la televisión colombiana gracias a las situaciones que, noche a noche, se presentan entre los habitantes de la casa. El drama, el romance, los chismes y las estrategias son algunos de los factores por los cuales los televidentes no se pierden ni un solo minuto del reality show de convivencia.

Karen Sevillano reveló que hará cuando salga de ‘La casa de los famosos’

Precisamente, Karen Sevillano se ha convertido en una las participantes más populares y polémicas de La casa de los famosos Colombia debido a su extrovertida personalidad y estricto carácter. La caleña desde que inició el programa de televisión no ha tenido ningún inconveniente, ni pelos en la lengua, para manifestar las cosas o situaciones con las que está de acuerdo o no.

Hace unos días, Karen se encontraba en el comedor de la casa conversando con Culotauro, Miguel Melfi, La Segura, Nataly Umaña y Juan David Zapata. En medio de la conversación, la influencer dejó al descubierto que, lo primero que haría al salir de La casa de los famosos Colombia sería irse para Cali y verse con Néider, su novio.

“A mí me sacan de aquí a las ocho de la noche, yo a las nueve y media estoy en Cali acostada con mi novio (…) No jajaja ... Si me llaman a decir que pasan por mí al otro día al hotel para hacer rueda medios, yo sí les voy diciendo, ¿cuál hotel? Jajaja yo estoy es en mi casa con mi novio” aseguró entre risas la habitante de La casa de los famosos Colombia.

Tras publicarse el clip con las declaraciones de Sevillano, cientos de cibernautas y televidentes del reality show no dudaron en reaccionar: “agárrate Neider que Karen va con todo 😂😂😂🤣🤣❤”, “esa morena es lo mejor de lo mejor es realmente natural que ojalá gane”, “Karen es segura de sí misma, tiene su carácter fuerte con que asusta a los débiles. Pobre novio ajajjaja se nota que es una locura” y “Karen me representa y cuando algún día tenga novio😂🙈”, han sido algunos de ellos.

¿Quién es el novio de Karen Sevillano?

A través de redes sociales, la influencer Karen Sevillano ha dejado al descubierto que se encuentra felizmente enamorada de Néider García, generador de contenido digital con quien llevaría cerca de tres años de relación. Actualmente, ambos viven en la capital del Valle del Cauca.