¿Karen Sevillano, de ‘La casa de los famosos’, está pidiendo plata en redes?

Karen Sevillano, recordada entre el público colombiano por ser la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió recientemente una publicación que causó controversia entre su comunidad de seguidores, a quienes les hizo una fuerte advertencia.

Karen Sevillano en ‘LCDLF’ Fotografía por: Canal RCN

¿Karen Sevillano está pidiendo dinero por redes sociales?

Esta es la pregunta que, durante varios días, se hicieron los seguidores de la creadora de contenido debido a una serie de publicaciones que se encontraron en redes sociales, en las que, supuestamente, hacía una convocatoria laboral para mujeres cabeza de familia.

“Necesito 50 mamitas que usen Nequi o ahorro a la mano para un nuevo proyecto. Pago diario de $150.000″, dice una de las publicaciones de Facebook hechas por una cuenta con nombre y foto de Karen Sevillano.

Sin embargo, la ganadora de La casa de los famosos Colombia advirtió que se trata de una estafa a su nombre y que están suplantando su identidad para robar incautos a través de las redes sociales. De ese modo quedó claro que no está en crisis ni tiene problemas económicos, como se dijo entre los comentarios que hicieron algunos usuarios en dicho posteo.

“Hola, buenos días. Anda esta imagen por ahí, por el Facebook, con la que piden una plata a unas mamitas, que 150 mil y no sé qué. Sepan que esta no soy yo y ese no es mi perfil. Yo no estoy pidiendo ninguna plata ¡No se vayan a dejar engañar que no soy yo? No estén dando ninguna plata en ningún perfil que aparezca con mi nombre o con mi foto. Ustedes saben que hay gente maliciosa, gente oportunista y aprovechada. Así que no crean en nada de esto y rieguen la bola para que nadie vaya a caer, por favor”, concluyó la caleña.

El disgusto de Karen Sevillano con ‘La casa de los famosos’

En medio de una conversación que sostuvo junto a Néider García, su novio, y que compartió a través de redes sociales, la ganadora del reality show aseguró que la hicieron quedar como una “porquería” ante personas que ni siquiera la conocían.

“Si la gente no estaba viendo ese reality, lo entraba a ver para comprobar que yo era la porquería, porque eso era lo que salían a hablar los eliminados; y de pronto mucha gente entró y me terminó queriendo”, expresó Karen Sevillano.

La influenciadora argumentó su opinión al recordar cuando se creó el espacio de ‘El Cine’, según ella, con la intención de exponer fragmentos de conversaciones íntimas y tergiversar los mensajes de forma malintencionada.

“Me pareció súper bajo cuando lo pusieron a ver la película y nos dejaron a nosotros como los malos ¡Eso fue muy evidente!”, concluyó Karen Sevillano, quien también cuestionó las imágenes suyas con poca ropa que publicó al canal en los primeros episodios.