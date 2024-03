Karen Sevillano: así se veía antes de sus cirugías. ¿Irreconocible?

Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia se ha logrado posicionar como uno de los realities show más populares y virales entre los colombianos; quienes, a través de sus redes sociales, expresan su punto de vista respecto a todas las situaciones que se presentan entre los habitantes.

Precisamente, una de las participantes más populares y polémicas de La casa de los famosos Colombia es Karen Sevillano, quien ha tenido algunos roces con sus compañeros, en especial con Martha Isabel Bolaños, con quien recientemente tuvo un fuerte altercado; en el cual, ambas dejaron al descubierto las cosas que no le gusta la una de la otra.

Así lucía Karen Sevillano antes de sus cirugías

Ahora bien, en medio de esta situación, algunos seguidores de la vallecaucana han recordado cómo se veía antes de operarse, pues analizando las imágenes, el cambio físico que ha tenido con el pasar de los años la generadora de contenido digital es asombroso; hecho que ha sido muy comentado en redes sociales.

Según lo conocido, Sevillano se ha operado la nariz, el abdomen y el busto; hasta el momento, pues como ella misma lo ha manifestado, posiblemente, en un futuro se puede antojar de otro retoque. “Mi gente, la plata se hizo para gastar y, como es mi plata, yo veo en que me la gastaré (…) Yo no soy mentirosa ni, mucho menos, morronga. El día que me vuelva a operar, ustedes serán los primeros en enterarse, eso sí, se los prometo”, aseguró en su momento.

Cabe mencionar que, Karen Sevillano no ha tenido ningún inconveniente en hablar del tema de sus intervenciones quirúrgicas a través de sus redes sociales; espacio en el cual interactúa con sus seguidores constantemente y sin tapujos.

“Me encanta la energía de Karen, deja claro que uno no necesita ser amigo de todo el mundo para ser amable o cordial”, “Sé que en ocasiones Karen suele ser un poco grosera, pero prefiero eso a alguien hipócrita”, “Definitivamente, lo mejor que pueden hacer es sacarla del programa. Ella no es un buen ejemplo para los niños” y “Esa Karen sí que me hace reír; es muy exagerada sus reacciones. Yo soy team Karen forever”, han sido algunos de los comentarios por parte de los cibernautas.