Kali Uchis ya es mamá: la colombiana dio a luz a su primer bebé

A comienzos de este año, la cantante estadounidense de raíces colombianas anunció que sería madre por primera vez. La artista aprovechó el lanzamiento de su álbum Orquídeas, el 11 de enero del 2024, para anunciar que se encontraba muy cerca de dar a luz a su primogénito. Con ayuda de un video subido a su cuenta de Instagram, la artista, que sostiene una estable relación con su colega Don Toliver, presumió su pancita.

Puedes leer también: Esto decía Nataly Umaña de la infidelidad antes del escándalo: “No es negociable”

“Comenzando nuestra familia. No te tomes tanto tiempo en llegar, pequeñito. Mamá y papá no pueden esperar para compartir la vida contigo”, escribió al lado de la publicación hecha en su cuenta de Instagram. En las historias de la misma red social, la cantante de 29 años añadió: “El mejor momento de mi vida fue cuando escuché por primera vez tu corazón. Desde entonces, nuestra nueva pequeña familia me ha enseñado un amor que no conocía. Por una vida llena de más buenos momentos”, redactó por aquellos días.

Ya nació el primer hijo de Kali Uchis

Además de la publicación en Instagram, Kali Uchis estrenó, ese mismo día, el videoclip de su canción Tu corazón es mío / Diosa, donde aparece junto al padre de su bebé.

Hoy, 14 de marzo, Karly Marina Loaiza, nombre de pila de Kali Uchis, reveló que nació su pequeño. Inicialmente subió un video en el que está en el hospital con su niño en brazos mientras su novio besa su frente. “Eres todo lo que podríamos haber esperado y más. Gracias Dios por nuestro hermoso y saludable bebé, y gracias a todos por la buena energía a lo largo del camino. Qué nuestro hogar y sus hogares sean bendecidos para siempre con paz, felicidad y salud”, mencionó.

Te puede interesar: Violeta Bergonzi reveló charla con Nataly Umaña: hay pistas de la ruptura en LCDLF

Luego de ello publicó una galería de fotografías en las que aparece cargando a su hijo y mostrando algunas de las primeras pertenencias del menor, entre ellas, un oso de peluche. “Darte a luz fue el mejor de mi vida, gracias por elegirnos para ser tus padres. Nos das tanta fuerza y motivación para ser más grandes, para ser lo mejor de nosotros mismos para ti. Esperamos que cada día sientas lo querido que eres por nosotros; nada se compara”, señaló.