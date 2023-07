Julio de 2023: los mejores memes sobre Julio Iglesias y el inicio del mes

Generalmente, Julio es uno de los meses del año más comentados en las redes sociales. Desde varios días antes de que comience, los internautas ya están publicando algunas imágenes y frases alusivas. El cantante Julio Iglesias es uno de los protagonistas de la mayoría de memes, pues con fotos suyas y mucho humor, le dan la bienvenida al séptimo mes del año.

Te puede interesar: Video: así luce ahora Elías Navarro, el niño del meme viral. ¡Qué cambio!

El cantante español Julio Iglesias y los memes por la llegada del nuevo mes Fotografía por: Instagram

Hace varios años a un usuario en internet se le ocurrió la idea de poner al compositor español como protagonista de temas relacionados con el mes que lleva su nombre.

Más noticias virales Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero” En ‘Desafío The Box’, la integrante de Beta aseguró que es “un barril sin fondo” y que no sabe medir las cantidades hasta que se siente enferma. Leer aquí: Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero” Video: hija de Camilo y Evaluna enterneció cantando ‘Índigo’: “me derrito de amor” Con 14 meses, Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, ya canta el tema que sus padres le compusieron. La pequeña cautivó las redes sociales. ¿Qué tal se le escucha? ¡Qué belleza! Leer aquí: Video: hija de Camilo y Evaluna enterneció cantando ‘Índigo’: “me derrito de amor”

Aunque la mayoría de memes son “simples”, resultan siendo los más graciosos, al punto que millones de personas alrededor del mundo los comparten en sus redes sociales para hacer reír a los seguidores.

¿Qué piensa Julio Iglesias de los memes con su nombre y sus fotos?

Hace unos años, el cantante se refirió a esos médicos y reveló cómo se siente al ver sus fotos por todas las redes sociales especialmente en este mes. En una entrevista con Hola, dijo: “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos. De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”. Como hay algunos memes que son muy divertidos, no falta la persona que utilice las fotos del artista para crear alguna imagen desagradable.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A continuación, recopilamos los mejores memes de Julio Iglesias: