Juliette Pardau se va contra Nataly Umaña por actitud en ‘La casa de los famosos’

Nataly Umaña es una de las celebridades más polémicas del reality del canal RCN La casa de los famoso. La infidelidad a su esposo, Alejandro Estrada, con Miguel Melfi, la ha tenido en el ojo del huracán y bajo una masiva ola de críticas en redes sociales. No solo ha sido el triángulo amoroso lo que le ha generado problemas, sino también sus actitudes con otras personalidades.

Recientemente, la actriz venezolana Juliette Pardau se manifestó en contra de su colega por la polémica actitud que tuvo con una de sus compañeras del formato, Mafe Walker. Es de resaltar que en uno de los más recientes episodios, la mujer reconocida por hablar con alienígenas tuvo un conflicto con la intérprete, recordada por su trabajo en El cartel de los sapos, por temas de comida.

Resulta que Mafe no come carne, por lo que no pudo compartir alimento con sus compañeros, quienes estaban disfrutando de un plato de pollo. Walker le pidió a Sandra que le hiciera un huevo para reemplazar aquella proteína animal, pero ella se negó porque ya estaba sentada comiendo. “Si me avisas con tiempo yo con mucho gusto lo hago, hacer un huevito no tiene ciencia, pero si yo ya estoy sentada, yo ya no me paro”, dijo

Problemas en ‘La casa de los famosos’ por dieta de Mafe Walker

Nataly continuó y mencionó: “Eres de las que menos cosas hace en la casa, entonces me parece chévere que te pares y te hagas tu huevo”.

Juliette Pardau, que mostró ser una fiel seguidora del programa, señaló que la actitud de la actriz de Dejémonos de Vargas no había sido la mejor. “Nataly siendo mala onda con Mafe. tomando malas decisiones desde 1980″, reiteró.

José Miel dijo lo que piensa de Nataly Umaña

Es de recordar que el quinto eliminado de la competencia fue José Miel, quien a su salida no dudó en mostrar su inconformidad con Umaña y en advertirle a sus compañeros que es una mujer falsa.

“Nataly Umaña es mi nominada. La nomino porque desde que entré a la competencia no tuve afinidad con ella y de por sí quería que saliera hoy, pero mira, salí yo (...) siento que es una persona hipócrita y poco de fiar”, señaló.