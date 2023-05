Juliana Velázquez revivió a Aurelio Cheveroni y conmovió a fanáticos del ‘Club 10’

Juliana Velázquez tiene una amplia trayectoria artística. La bogotana ha participado en producciones como Club 10, Play Zone, Las detectivas y el Víctor, La Pola, Mujeres asesinas, La Gloria de Lucho, Historia de un crimen: Colmenares y Pa’ Quererte, por tan solo mencionar algunas.

Juliana también ha forjado una importante carrera musical. En 2020 lanzó Dos, su primer álbum, y un año después le presentó a su público Juliana, su siguiente trabajo discográfico. Ese año fue muy especial para su trabajo como cantante, pues también obtuvo el premio Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Nuevo.

El pasado 14 de abril, la cantautora bogotana a través de su canal de YouTube compartió Narices Frías, su más reciente canción. En este sencillo, la artista luce un sexi atuendo de color rojo, que llamó la atención de cientos de cibernautas, quienes aseguraron que fue fabricado con la piel de Aurelio Cheveroni, el icónico personaje de Club 10.

Tras el incidente vivido en redes sociales, Juliana y su equipo de trabajo decidieron frenar las especulaciones. En su comunicado de prensa dejaron claro los materiales que se usaron para la confección del controversial vestido.

Juliana Velázquez compartió fotografía en compañía de Aurelio Cheveroni

Hace unas horas, Juliana Velázquez sorprendió una vez más a sus seguidores de Instagram, red social en la que tiene cerca de un millón de fans, al compartir varias fotografías en compañía de su fiel amigo Aurelio Cheveroni.

“Los envidiosos dirán que fingimos (…) Pero no, la verdad es siempre seremos el uno para el otro bebé”, fueron las palabras con las que la intérprete de Toda la vida acompañó las postales.

Una vez las fotos se publicaron, cientos de cibernautas no dudaron en reaccionar, pues recordaron, con gran emoción, la participación de Juliana en Club 10, programa en interactuaban la actriz y el famoso lobito. “Hace mucho tiempo no veía a cheveroni 😍 me encanta verlo”, “iconic✨ solo tú puedes hacer esto mi amor”, “Un video musical con Aurelio 🙏🏽” Imágenes inéditas del rey de Colombia después de su retiro, es bueno saber que está bien 🥰” y “Aurelio es la Kim Kardashian de Colombia. ❤️ fin! Los amii”.