Juliana Velásquez responde a quienes la comparan con Yina Calderón ¿Son familia?

Juliana es una reconocida compositora, cantante y actriz nacida en Bogotá. Ganadora del Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista en 2021 y con más de 10 años de experiencia participando en producciones como ‘El bolero de Rubén’, ‘Siempre fui yo’, ‘Te la dedico’, ‘Pa’ quererte’ y más.

Recientemente, la cantautora lanzó su tercer álbum, “Mar Adentro”, una obra maestra que combina la destreza musical de Juliana con un mensaje social y cultural profundo. Además, a principio de este año, presentó su primer libro llamado igual que su álbum, de siete capítulos que fueron inspirados por las mismas canciones que componen la producción musical.

Juliana reacciona a su parecido con Yina Calderón

En una entrevista con la emisora ‘La Mega’, en el programa ‘Silva a medias’, moderado por Andrea Silva, la locutora le realizó una entrevista sobre su carrera artística en la televisión y la música. Sin embargo, en medio de la entrevista también le preguntó por uno de los temas más comentados en redes sociales, su parecido con la influenciadora Yina Calderón, realizándole la siguiente pregunta.

“¿Cuál es tu grado de familiaridad con Yina Calderón?”. Entre risas, Juliana negó rotundamente este interrogante. “Cero, nulo, no, no somos familia, lamento decepcionarlos”, posteriormente, Andrea le dijo, “serías como la del norte”, y entre risas, la cantante le dijo: “no, Andrea, yo no voy a responder eso”. Aquí la entrevista.

En diciembre del año pasado, la artista, de 26 años, se convirtió en tendencia en redes sociales, por una publicación, en la que, a modo de broma, la confunden con Yina Calderón. “Definitivamente, Aurelio Cheveroni le tuvo que hacer algo muy malo a Yina Calderón para que terminara así…”, fue el comentario que se hizo viral.

Posteriormente, la bogotana respondió lo siguiente “¿Cómo así que la del Club 10 no era yo?… Un momento, no pasé 10 años de mi vida con esas joyitas (Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro), no, no era otra persona. Más bien, dejen la bobada y vayan a escuchar mi música”, expresó a modo de broma.

