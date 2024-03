Juliana Velásquez habló de su beso más incómodo en la TV: hubo vergonzoso accidente

Juliana Velásquez es una de las artistas más importantes del país en este momento. Sus canciones han enamorado a millones de personas al rededor del mundo, y le han significado importantes reconocimientos como un premio Grammy Latino a mejor artista nueva en el 2021.

La joven, sin embargo, no solo se dedica a la música, de hecho, también es reconocida por su trabajo como actriz, gracias al que ha hecho parte de producciones como Siempre fui yo, Pa’ quererte, La Gloria de Lucho y Las detectivas y el Víctor. Recientemente, en una entrevista con Los 40, la escritora habló de la incómoda experiencia que vivió haciendo una escena de beso con uno de sus colegas.

“Gran historia que no he contado nunca, pero no voy a decir nombres. A mí me toco hacer una producción donde mi personaje se ponía traviesa buscando llamar la atención de sus papás, por lo que se acostaba con cuatro chicos (...) Me tocó hacer las cuatro escenas en un solo día, entonces era yo ahí grabando mi personaje de manera bastante pícara, era una revolcada, y dándome besos con los actores”, empezó contando la actriz a los presentadores del formato.

Según dijo, en esa producción tuvo que compartir set con un actor que tenía poca experiencia, por lo que notó que estaba nervioso.

El beso más incómodo de Juliana Velásquez

“En el rodaje, me tocó hacer las cuatro escenas en un solo día, entonces era yo ahí grabando mi personaje de manera bastante picara y dándome besos con los actores. En esas, me tocó con un actor que nunca había hecho una escena así, por lo que previo le dije: ‘tranquilo que nos íbamos a relajar’ y en mitad del beso el personaje terminó teniendo una erección, cosa que fue incomoda y además faltaba como minuto y medio de escena, la directora no se había dado cuenta, por lo que nos pidió que siguiéramos”, recordó la celebridad.

Ante la incómoda situación, mencionó ‘Juli’, el actor se mostró todavía más nervioso y avergonzado de lo que estaba sucediendo. Al final, contó la cantautora, el actor le ofreció disculpas.

“Yo vi que él empezó a temblar de los nervios, le temblaba la boca, de la vergüenza que sentía conmigo y pues yo estaba un poco incómoda. Cuando dicen corte este pobre muchacho casi que con los ojos aguados me decía: ‘Discúlpame, de verdad, qué pena, qué falta de todo’, y yo: ‘No tranquilo, o sea, es la primera escena [de este tipo] que habías hecho en tu vida’, pero sí, yo fui a grabar mi escena y me toco una experiencia dura”, recordó entre risas.