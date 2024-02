Juliana Galvis lloró al revelar sensibles detalles de la muerte de su mamá

El pasado 9 de enero murió Beatriz Valdivieso, mamá de Juliana Galvis, una popular actriz a la que el público colombiano recuerda por producciones como El cartel de los sapos, La venganza de Analía, El general Naranjo, Anónima, La Pola, Hilos de amor, entre otras.

“Aún no puedo asimilarlo. No tengo palabras. Solo puedo decirte ‘gracias’ por todo lo que hiciste por mí, ma. Buen viaje y descansa en paz. Te llevaremos en el corazón por siempre”, fueron las palabras con las que confirmó la partida de su madre en aquella ocasión.

¿De qué murió la mamá de Juliana Galvis?

Cinco semanas después de despedir a Beatriz, la bumanguesa de 42 años abrió su corazón en una entrevista que concedió a Lo sé todo. Allí, recordó los últimos días de vida de su madre y también reveló la causa del deceso.

“Cuando empezó la pandemia yo me di cuenta de que mi mamá empezó a olvidar. Ella tenía alzhéimer, aunque, gracias a Dios, cuando se murió todavía nos reconocía y estaba muy consciente y muy coherente. Ella olvidaba la inmediatez, como las cosas que acababan de pasar”, comentó al inicio de su relato.

Sin embargo, el mal de Alzheimer no fue la enfermedad que causó la muerte de la mamá de Juliana Galvis, sino que fueron una serie de complicaciones diagnosticadas en muy poco tiempo.

“El 14 de diciembre la invité a mi casa y almorzamos perfectas, normal. Luego le dije que me acompañara al segundo piso para mostrarle una cosa, pero cuando estaba subiendo la escalera paró y se ahogó. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que llevaba dos semanas así, pero que tenía una cita con el doctor a la semana siguiente. Yo le dije que nada de eso y que debíamos irnos a donde un neumólogo ya, y apenas salió de consulta nos mandaron para el hospital de urgencia porque tenía obstruido un pulmón”, explicó.

“Ahí empezaron todas las sorpresas, una a una. Cuando llegó al hospital tenía derrame pleural, el 24 de diciembre me dijeron que tenía cáncer y a los dos días, cuando le hicieron la biopsia, me dijeron que estaba en etapa 4 (...) Yo todos esos días estuve pendiente de mi mamá, pero le dije que debía irme seis días. Viajamos con Agatha y la noche que llegamos nos acostamos a dormir, cuando a las cuatro de la mañana me llaman y me dicen que mi mamá había muerto. Yo no podía creerlo... en tres semanas se me murió mi mamá”, agregó la exparticipante de MasterChef Celebrity entre lágrimas.

Así recordó Juliana Galvis a su mamá

En la misma charla con Lo sé todo, la también administradora de empresas calificó a la señora Beatriz Valdivieso como una mujer valiente y empoderada que la sacó adelante contra viento y marea.

“Fue una vieja muy berraca y trabajadora que me sacó sola adelante y que, aunque no estaba de acuerdo con muchas cosas de las que yo hacía, al final me apoyaba y se sentía orgullosa de todo lo que yo hacía. Hoy me pasa una cosa rarísima y es que sí, mi mamá se murió, pero la siento más cerca que nunca (...) El día que ella se murió solamente le dije: ‘mamá, no te me vayas a aparecer, pero en sueños sí', y en sueños se apareció”, concluyó Juliana Galvis.