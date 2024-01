Juliana Galvis compartió dolorosa reflexión sobre la muerte de su madre

Juliana Galvis comenzó el 2024 de una manera inesperada. El pasado 9 de enero falleció Beatriz Valdivieso, su madre, lo que le dejó un gran vacío en el corazón.

“Aún no puedo asimilarlo. No tengo palabras. Solo puedo decirte ‘gracias’ por todo lo que hiciste por mí, ma. Buen viaje y descansa en paz. Te llevaremos en el corazón por siempre”, fue el mensaje con el que la famosa actriz confirmó la noticia ante sus amigos y seguidores.

Juliana Galvis volvió a hablar sobre la muerte de su mamá

Una semana después de esta sensible pérdida, la bumanguesa se pronunció de nuevo a través de Instagram. Con un sentido mensaje, dejó en evidencia que sus días son más difíciles de lo que muchos creen.

“Transitar por la tristeza y por el dolor no está mal. Tampoco lo es llorar, dejar todo y olvidarte del mundo, parar, dormir, no querer levantarte, ser egoísta y pensar solo en ti, alejarte, ensimismarte, no hablar, volver a llorar, no entender, sentir rabia, buscar culpables y confundirse. Vivir el duelo de la pérdida, el que sea y como quieras vivirlo, no está mal”, escribió la actriz de 42 años, recordada por su papel de Eliana Saldarriaga en El cartel de los sapos, serie que actualmente se transmite por Caracol Televisión.

Puedes leer también: ¿Por qué en la novela turca ‘Yusuf’ no hay escenas de besos en la boca?

“Lo que sí está mal es quedarse ahí siempre y no buscar ayuda si la necesitas. Recuerda que todo pasa y todo se transforma (...) solo tú puedes entender lo que sientes, lo que a ti te duele y cuánto te duele. A veces necesitamos tocar fondo para tomar impulso y subir de nuevo con más fuerza. Todo empieza con una decisión... aquí y ahora”, concluyó Juliana Galvis, dando un parte de tranquilidad a todos aquellos que la quieren y admiran.

Juliana Galvis y Beatriz, su madre Fotografía por: Instagram Juliana Galvis

Los mensajes que recibió Juliana Galvis tras el fallecimiento de su madre

Tras informar sobre lo ocurrido, amigos y seguidores de la exparticipante de MasterChef Celebrity reaccionaron con palabras de aliento. Andrea Noceti, por ejemplo, le escribió a su colega: “La llevarás siempre contigo, en tu corazón y en esos recuerdos y memorias que tuvieron en vida. Sé que duele y por eso te mando toda la fortaleza del mundo y mucha luz”.

Te puede interesar: Arelys Henao habló del asesinato de su sobrina que se verá pronto en la telenovela

El comediante Diego Camargo no se quedó atrás y compartió un corto, pero sentido pensamiento: “Juli, el dolor debe ser inmenso. Lo siento muchísimo y te envío un abrazo gigantesco. Ten la esperanza de que pronto los recuerdos de felicidad que vivieron puedan llenar el vacío de la ausencia”.

Natalia Jerez, Yolima Celis, Carolina Cruz, Juliana Velásquez, Inés María Zabaraín, Yaneth Waldman y Alejandra Sandoval, fueron otras de las figuras públicas que acompañaron con sus mensajes a Juliana Galvis.