Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo, reveló por qué no se han casado

Meses después de su comentando divorcio de Carmen Villalobos, el actor Sebastián Caicedo volvió a creer en el amor y se dio una oportunidad con Juliana Diez, una empresaria y creadora de contenido antioqueña a quien conoció en la ciudad de la ‘Eterna primavera’.

A través de sus redes sociales, Juliana brindó algunos detalles sobre cómo fue el momento cuando se cruzaron por primera vez y comenzaron a notar que había un sentimiento entre ellos.

“Nos conocimos en una iglesia, los dos estábamos pasando por un proceso muy difícil, diría yo que el más difícil que hemos vivido cada uno, y hubo empatía al compartir esos procesos, nos identificamos mucho el uno al otro y el ver cómo independiente siendo él hombre y yo mujer, buscábamos refugiarnos, ser sanos, restaurados, levantados y llenos por el amor de Dios, así nos conocimos”.

¿Por qué Sebastián Caicedo y Juliana Diez no se han casado?

La pareja lleva dos años de relación y hace un tiempo expresaron que tienen planes de sellar su amor en matrimonio. Sin embargo, por ahora, no han revelado una posible fecha; de hecho, el actor no le ha dado un anillo de compromiso a su novia.

Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, un usuario le preguntó a Juliana sobre los motivos por los que no se han casado todavía. “Sabemos que los noviazgos largos no son sabios. ¿Por qué no se casan?”, la cuestionaron.

Por medio de un video, la empresaria respondió que se dará en el tiempo que Dios lo disponga. “Te entiendo perfectamente y puedes tener razón, solo que no debemos olvidar que Sebas y yo venimos de un proceso largo en nuestras vidas pasadas, donde requerimos y requeríamos de sanar, de madurar, requeríamos de muchas cosas antes de tomar decisiones. Entonces no se trata de actuar por emociones, por impulsos y por miedos. Recuerda que tenemos al Espíritu Santo y Él es quien nos habilita, nos da poder, amor y lo más importante dominio propio, entonces va a pasar y pasará en el tiempo de Dios”, aseguró.

En otra oportunidad, Caicedo, recordado por su participación en producciones como Nadie es eterno en el mundo, La quiero a morir, Los canarios, El señor de los cielos, El chema, entre otras, dijo en entrevista con Mañana Express que sí han hablado de ese tema. “No hay anillo, pero para allá vamos. Eso es lo bonito de estar con Dios que usted va creciendo paso a paso y si no estuviéramos apuntando para allá, para qué un noviazgo”.