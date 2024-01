Juanpis González no publicó su entrevista con Feid por esta razón: “Se dio garra”

Juanpis González, el polémico personaje creado por Alejandro Riaño, sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que su entrevista con Feid, realizada a finales del 2023, no ha salido a la luz.

Y es que lo acostumbrado por el comediante bogotano es publicar en YouTube las charlas que tiene en diferentes teatros del país y con reconocidas celebridades, para que así los asistentes no sean los únicos en disfrutar de la conversación.

¿Por qué no ha salido la entrevista de Feid con Juanpis González?

Según comentó ‘el gomelo de Bogotá’, el reguetonero paisa bebió de una famosa marca de licor en gran parte del diálogo, pero al poco tiempo lo firmaron como imagen de otra empresa de bebidas alcohólicas. Esta dualidad de intereses resultó crucial y ha evitado, al menos por ahora, que Alejandro Riaño suba el respectivo video.

“Esta es una mención muy especial para todos los fans de ‘El Ferxxo’ que han estado pidiendo esa entrevista ¡La piden y la piden!, pero no han entendido que no va a salir por una sencilla razón. El man, en nuestro show, tomó una marca de un trago muy famosa y, para mi sorpresa, la empezó a reventar más de lo que ya la estaba reventando, llegó otra marca y lo patrocinó. Por eso, por ese tema, no va a salir este show porque, obviamente, sale chupando de esa fuc***ng botella, de esa otra marca, a dos manos. El man se dio garra”, explicó.

La única esperanza que queda, de acuerdo con Juanpis González, es esperar a que Feid concluya su contrato con dicha empresa para tener luz verde y subir la anhelada entrevista a YouTube.

¿De qué hablaron Feid y Juanpis González?

Tras revelar la razón por la que su conversación con ‘Ferxxo’ no está en las redes, Alejandro Riaño compartió unas cortas escenas en las que quedó evidenciado que hablaron de todo.

Por ejemplo, se recordaron los inicios del paisa en la música, pues primero fue compositor y escribió icónicas canciones para J Balvin, Reykon y otros artistas.

“Yo no sabía que los cantantes no escribían sus canciones ¡Me engañaron! Nunca nadie me dijo que existían los compositores”, comentó Feid, a lo que Juanpis González respondió a su estilo: “Usted, prácticamente, ha vivido engañado toda su vida ¡Todo fue a sus espaldas! ¡Nadie se dio cuenta! (...) Y todas las letras que usted llevaba tantos años escribiéndole a Balvin y todo, entonces nunca supo que era para ellos”.