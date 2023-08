Con sentida carta, Juanes confesó que padece depresión “hace muchos años”

Juanes es uno de los cantantes colombianos con mayor reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, en horas recientes ha sido noticia por cuenta de una sorpresiva confesión.

Por medio de una emotiva y sentida carta, el artista nacido en Medellín reveló que padece depresión, un trastorno mental que afecta al 4,7 por ciento de los colombianos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con lo expuesto en las primeras líneas de su misiva, Juanes decidió hacer pública su condición porque, según dice, lo hace “más fuerte”.

¿Qué dijo Juanes en su carta?

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”, expresó.

Posteriormente, Juan Esteban Aristizábal (nombre de pila del músico) aseguró que, aun cuando goza de gran reconocimiento y de buena estabilidad económica, tiene problemas y frustraciones como cualquier otra persona.

“Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión (...) De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad ni tampoco el dinero”, añadió Juanes.

Por último, el intérprete de La camisa negra y A Dios le pido advirtió que, como él, son millones de personas en todo el mundo las que padecen depresión. Además, advirtió que las causas pueden ser variadas y por eso, en 2010, tuvo que hacer una para en su carrera.

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás (...) Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación, y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario”, concluyó Juanes.

Cabe recordar que los problemas de salud mental fueron la principal causa de los 24.615 casos de ideación suicida que se presentaron en Colombia durante 2022, según el reporte entregado en enero de 2023 por el Observatorio Saludata, de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Por eso existen varias líneas de atención que permiten a la población recibir asesoría profesional a través de una llamada, como la línea 106, que cuenta con un grupo de psicólogos y psiquiatras para ayudar a cualquier ciudadano en todo el país y en todo momento.